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Mirzapur The Movie box office: पंकज त्रिपाठी- अली फजल की मिर्जापुर का जलवा बरकरार, बनी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

Mirzapur The Movie box office collection day 15: गुरमीत सिंह की 'मिर्जापुर: द मूवी' ने पहले हफ्ते में जबरदस्त और दूसरे हफ्ते में ठीक-ठाक कमाई के बाद इस शुक्रवार को अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री की.

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Mirzapur The Movie box office: पंकज त्रिपाठी- अली फजल की मिर्जापुर का जलवा बरकरार, बनी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म
पंकज त्रिपाठी- अली फजल की मिर्जापुर का जलवा बरकरार
नई दिल्ली:

Mirzapur The Movie box office collection day 15: गुरमीत सिंह की 'मिर्जापुर: द मूवी' ने पहले हफ्ते में जबरदस्त और दूसरे हफ्ते में ठीक-ठाक कमाई के बाद इस शुक्रवार को अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री की. पंकज त्रिपाठी, अली फजल और अन्य कास्ट वाली इस फिल्म ने 14वें दिन भी गुरुवार को बेहतर प्रदर्शन किया.  4 सितंबर को रिलीज होने के बाद से ही मुकाबले के बावजूद यह फिल्म अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही है.

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने शुक्रवार को भारत में 2.75 करोड़ (नेट) की कमाई के साथ तीसरे हफ्ते की शुरुआत की, जिससे इसकी कुल घरेलू कमाई 206.20 करोड़ हो गई. फिल्म को 4112 शो में 17% ऑक्यूपेंसी मिली और इसकी कमाई में गिरावट जारी रही. वीकेंड नजदीक है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आंकड़ों में सुधार होता है.

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'मिर्जापुर' ने ओपनिंग डे पर 25.75 करोड़ की कमाई के बाद अपने पहले हफ्ते में 148.45 करोड़ कमाए. इसने अपने पहले शनिवार और रविवार को 32 करोड़ और 36 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत शुक्रवार को 9.50 करोड़ की कमाई के साथ की, जिसमें गिरावट देखी गई. हालांकि, वीकेंड पर इसमें सुधार हुआ और इसने दूसरे शनिवार को 13.50 करोड़ और दूसरे रविवार को 13.25 करोड़ कमाए. फिल्म दूसरे हफ्ते में भी अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही और इसमें बहुत कम गिरावट देखी गई. सोमवार से गुरुवार के बीच इसने 3.75 करोड़ से 5.50 करोड़ के बीच कमाई की. 'मिर्जापुर: द मूवी' 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई है. इसने 'भूत बंगला' (182.36 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. इसे अभी भी 'हनुमान अंश' ( 243.38 करोड़)  को टक्कर देनी है. 'धुरंधर: द रिवेंज' (1149.30 करोड़) और 'बॉर्डर 2' (329.43 करोड़) टॉप पर हैं.

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फिल्म के बारे में
'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जो उनकी पहली फीचर फिल्म है और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार और रवि किशन हैं. यह प्राइम वीडियो सीरीज 'मिर्जापुर' (2018) के सीजन 1 के दौरान की कहानी पर आधारित एक इंटरक्वेल (दो हिस्सों के बीच की कहानी) है.  

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