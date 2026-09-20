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Mirzapur The Movie Box Office Collection: हर तरफ छाए काली भैया कमाई, 300 करोड़ पार, विदेशों में बनाया ये रिकॉर्ड

मिर्जापुर: द मूवी’ का ग्लोबल जलवा जारी है. इस फिल्म ने ना केवल भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है बल्कि विदेशों में भी अपनी अच्छी कमाई से एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

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Mirzapur The Movie Box Office Collection: हर तरफ छाए काली भैया कमाई, 300 करोड़ पार, विदेशों में बनाया ये रिकॉर्ड
Mirzapur The Movie Box Office Collection: जानें कितने कमा गए कालीन भैया
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नई दिल्ली:

एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज की ‘मिर्जापुर: द मूवी' जिसमें पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल और जितेंद्र कुमार समेत शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं, ने सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की है. रिलीज के बाद से ही फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारत की सबसे पॉपुलर कल्ट फ्रेंचाइजी में से एक को ओटीटी से बड़े पर्दे पर लाने वाली इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी खास पहचान बनाई है और बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक आकर्षित करते हुए अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है.

200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अब फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. फिल्म की विदेशी बाजारों में शानदार कमाई ने इस अचीवमेंट में अहम योगदान दिया है. इसके साथ ही ‘मिर्जापुर: द मूवी' इस साल विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बन गई है.

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दुनियाभर में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करना ओटीटी से शुरू हुई किसी फ्रेंचाइजी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह सिनेमाघरों में ओटीटी-आधारित फ्रेंचाइजी के सफल सफर और बॉक्स ऑफिस पर इसकी बड़ी कामयाबी को दिखाता है. फिल्म की सफलता सिर्फ बड़े सितारों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं है. इसकी दमदार कहानी, यादगार डायलॉग, लोकप्रिय किरदार और ‘मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी के साथ सालों से जुड़ा बड़ा ऑडियंस सेगमेंट लगातार लोगों को सिनेमाघरों तक खींच रहा है और फिल्म की ब्लॉकबस्टर रफ्तार को बरकरार रखे हुए है.

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Photo Credit: Mirzapur/ Instagram

फिल्म की शानदार स्टारकास्ट में अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस. चौहान भी शामिल हैं. सभी कलाकार मिलकर ‘मिर्जापुर' की दुनिया के एक अनकहे अध्याय को पर्दे पर उतारते हैं.

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की पेश की गई ‘मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी और पटकथा पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने किया है. कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी फिल्म के सह-निर्माता हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई.

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