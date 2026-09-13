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Mirzapur Box Office: हैवान पर भारी मिर्जापुर द मूवी, 9 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर टिकी

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर इस फिल्म ने सिनेमाघरों में सिर्फ चार दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

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Mirzapur Box Office: हैवान पर भारी मिर्जापुर द मूवी, 9 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर टिकी
हैवान पर भारी मिर्जापुर द मूवी
नई दिल्ली:

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर इस फिल्म ने सिनेमाघरों में सिर्फ चार दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. इसने 25.75 करोड़ रुपये की जबरदस्त ओपनिंग भी की और 'सैय्यारा' और 'आवारापन 2' जैसी हिट फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया. सिनेमाघरों में अपने दूसरे शनिवार को भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा.'मिर्जापुर: द मूवी' ने पहले वीकेंड में अपनी रफ्तार बनाए रखी. शनिवार को 32 करोड़ रुपये कमाए और रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर 36 करोड़ रुपये हो गया.इसके बाद सोमवार को फ़िल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट (वीकडे करेक्शन) देखी गई और इसने 15.50 करोड़ रुपये कमाए.

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 पहले हफ्ते के अंत तक इस गैंगस्टर ड्रामा ने भारत में कुल 148.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 9.50 करोड़ रुपये और कमाए. शनिवार को इसकी रफ्तार बढ़ी और Sacnilk के ताजा अनुमानों के मुताबिक 9वें दिन इसकी कमाई 12.50 करोड़ रुपये रही. इसके साथ ही 'मिर्जापुर: द मूवी' की भारत में कुल नेट कमाई 170.45 करोड़ रुपये हो गई है. फिल्म का मुकाबला इस हफ्ते रिलीज हुई अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'हैवान' से हो रहा है.

 मिर्जापुर: द मूवी के बारे में

'मिर्जापुर: द मूवी' एक एक्शन-क्राइम थ्रिलर फfल्म है, जिसका निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है. यह उनकी पहली फीचर फिल्म है. इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 2018 में आई अमेजन प्राइम वीडियो की टेलीविजन सीरीज 'मिर्जापुर' पर आधारित है.  फ़िल्म में पंकज त्रिपाठी अखंडानंद "कालीन" त्रिपाठी के रोल में, अली फजल गोविंद "गुड्डू" पंडित के रोल में, दिव्येंदु फूलचंद "मुन्ना" त्रिपाठी के रोल में और जितेंद्र कुमार विनय "बबलू" पंडित के रोल में हैं. वहीं रवि किशन ने बब्बन यादव का रोल किया है, जबकि अभिषेक बनर्जी सुबोध उर्फ "कंपाउंडर" के रोल में नजर आते हैं.

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 रसिका दुग्गल ने बीना त्रिपाठी कालीन की पत्नी और मुन्ना की सौतेली मां की भूमिका निभाई है. वहीं श्वेता त्रिपाठी ने गजगामणि "गोलू" गुप्ता की भूमिका निभाई है. कलाकारों में श्रिया पिलगांवकर के रूप में स्वरागिनी "स्वीटी" गुप्ता, हर्षिता गौड़ के रूप में डिंपी पंडित, सुशांत सिंह के रूप में भैरव सिंह कर्णावत, मोहित मलिक के रूप में बिरजू लोहार, शीबा चड्ढा के रूप में वसुधा पंडित और राजेश तैलंग के रूप में वकील रमाकांत पंडित शामिल हैं. कुलभूषण खरबंदा ने सत्यानंद "बाउजी" त्रिपाठी की भूमिका निभाई है, जबकि शाजी चौधरी ने मकबूल खान की भूमिका निभाई है. अंजुम शर्मा ने शरद शुक्ला की भूमिका निभाई है. वहीं सोनल चौहान मुमताज बीबी के रूप में और अनंगशा बिस्वास जरीना के रोल में दिखीं. 
 

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Mukherjee

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