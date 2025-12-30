विज्ञापन

माधुरी दीक्षित बनीं ओटीटी क्वीन, सीरियल किलर बनकर दुनिया की सबसे महंगी हॉरर सीरीज को पछाड़ा

माधुरी दीक्षित सिनेमा के बाद ओटीटी की दुनियी की भी क्वीन बन गई हैं. उनकी नई वेब सीरीज ने दुनिया की सबसे महंगी सीरीज में से एक को टॉप में दूसरे नंबर से पहले पर आने नहीं दिया.

Read Time: 2 mins
Share
माधुरी दीक्षित बनीं ओटीटी क्वीन, सीरियल किलर बनकर दुनिया की सबसे महंगी हॉरर सीरीज को पछाड़ा
माधुरी दीक्षित बनीं ओटीटी की क्वीन

माधुरी दीक्षित की फिल्में हो या गाने, हमेशा उन्होंने दर्शकों का दिल जीतने का काम किया है. माधुरी दीक्षित कुछ समय पहले ओटीटी पर शो के जरिये दस्तक दे चुकी हैं. अब वे एक बार फिर अपनी नई वेब सीरीज के साथ लौटीं और दर्शकों के दिलों में जगह बना गईं. दिलचस्प यह है कि ऑरमैक्स ने जब 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 की टॉप 5 वेब सीरीज की लिस्ट जारी की तो इसमें वह टॉप पर जगह बना ले गईं. माधुरी दीक्षित ने सीरियल किलर बनकर दुनिया की सबसे महंगी वेब सीरीज में से एक को टॉप फाइल की लिस्ट में दूसरे नंबर पर धकेल दिया. आइए एक नजर डालते हैं ओटीटी के टॉप 5 इन शो पर.

22 से 28 दिसंबर की इस टॉप 5 की लिस्ट में पहले नंबर पर जियोसिनेमा की 'मिसेज देशपांडे' है, जिसे 42 लाख भारतीय दर्शकों ने देखा. इस सीरीज में मधुरी दीक्षित के रोल ने दर्शकों का दिल जीता है. ये जेल में बंद एक सीरियल किलर की कहानी है, जो पुलिस की मदद से एक कॉपीकैट हत्यारे को पकड़ने में मदद करती है. माधुरी की इस नए अवतार ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया.

दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स की 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' है, जिसे 33 लाख दर्शकों ने देखा. इस सीजन को पिछले सीजन से बेहतर बताते हुए प्रशंसकों ने इसे 'विंटेज स्ट्रेंजर थिंग्स' का दर्जा दिया है. डफर ब्रदर्स की ये सीरीज दर्शकों को बांधे रखने में सफल रही है.

तीसरे पर नेटफ्लिक्स की 'सिंगल पापा' है, जिसे 18 लाख दर्शकों ने पसंद किया. कुणाल खेमू की एक्टिंग और हल्के-फुल्के पारिवारिक ड्रामे ने इसे दर्शकों का पसंदीदा बना दिया है. चौथे पर जियोसिनेमा की 'फार्मा' है, जिसे 16 लाख दर्शकों ने देखा. यह सीरीज फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयां दिखाती है और निविन पॉली ने इसे एकदम खास बना दिया. पांचवें नंबर पर अमेजन प्राइम वीडियो की 'फोर मोर शॉट्स प्लीज! सीजन 4' है, जिसे 15 लाख दर्शकों ने देखा. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, OTT, Stranger Things 5, Mrs Deshpande
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com