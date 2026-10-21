गरीबरथ में 'शराब का खेल' और रंगे हाथ पकड़ी गई पुलिस! बिहार में 27 लीटर शराब चुराने वाले हवलदार-जवान सस्पेंड

बिहार में शराबबंदी के बीच हाजीपुर जंक्शन से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. गरीब रथ एक्सप्रेस से बरामद करीब 27 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाने के आरोप में जीआरपी के एक हवलदार और एक महिला होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. घटना 20 अक्टूबर की है.
दिल्ली से आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस में हाजीपुर जीआरपी में तैनात हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह और महिला होमगार्ड जवान अर्चना कुमारी की पेट्रोलिंग ड्यूटी थी. ट्रेन में चेकिंग के दौरान उन्हें चार बैग मिले, जिनमें करीब 27 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. नियम के मुताबिक, इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर आगे की कार्रवाई की जानी थी. आरोप है कि दोनों ने ऐसा करने के बजाय शराब से भरे चारों बैग छिपा दिए.
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मामले की जानकारी रेल एसपी और जीआरपी प्रभारी को मिलने के बाद आंतरिक जांच शुरू की गई. हाजीपुर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी संदिग्ध बैग लेकर ट्रेन से उतरते दिखाई दिए. इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई.
जीआरपी हाजीपुर ने मामले में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रेन में इतनी मात्रा में शराब कौन लेकर आया था और इस खेप को कहां पहुंचाया जाना था.
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