विज्ञापन
विशेष लिंक

गरीबरथ में 'शराब का खेल' और रंगे हाथ पकड़ी गई पुलिस! बिहार में 27 लीटर शराब चुराने वाले हवलदार-जवान सस्पेंड

हाजीपुर जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से बरामद 27 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाने के आरोप में जीआरपी के एक हवलदार और महिला होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
गरीबरथ में 'शराब का खेल' और रंगे हाथ पकड़ी गई पुलिस! बिहार में 27 लीटर शराब चुराने वाले हवलदार-जवान सस्पेंड
शराब जब्त
NDTV

बिहार में शराबबंदी के बीच हाजीपुर जंक्शन से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. गरीब रथ एक्सप्रेस से बरामद करीब 27 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाने के आरोप में जीआरपी के एक हवलदार और एक महिला होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. घटना 20 अक्टूबर की है.

दिल्ली से आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस में हाजीपुर जीआरपी में तैनात हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह और महिला होमगार्ड जवान अर्चना कुमारी की पेट्रोलिंग ड्यूटी थी. ट्रेन में चेकिंग के दौरान उन्हें चार बैग मिले, जिनमें करीब 27 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. नियम के मुताबिक, इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर आगे की कार्रवाई की जानी थी. आरोप है कि दोनों ने ऐसा करने के बजाय शराब से भरे चारों बैग छिपा दिए.

मामले की जानकारी रेल एसपी और जीआरपी प्रभारी को मिलने के बाद आंतरिक जांच शुरू की गई. हाजीपुर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी संदिग्ध बैग लेकर ट्रेन से उतरते दिखाई दिए. इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई.

जीआरपी हाजीपुर ने मामले में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रेन में इतनी मात्रा में शराब कौन लेकर आया था और इस खेप को कहां पहुंचाया जाना था.

ये भी पढ़ें : CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट से मिली जमानत, 7 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Garib Rath Express, Bihar Liquor Ban
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com