दुलारचंद यादव की हत्या से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तार तक की पूरी कहानी... 10 पॉइंट में समझें

Anant Singh Arrested : बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना पुलिस ने बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. अनंत सिंह इस समय सत्तारूढ़ जदयू (JDU) के प्रत्याशी हैं और उनकी गिरफ्तारी ने मोकामा समेत पूरे राज्य की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है. पुलिस ने अनंत सिंह को बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया है.

  1. पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि 30 अक्टूबर को प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के दो समूहों के बीच झड़प हुई. पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद एक शव बरामद किया गया. मृतक, दुलारचंद यादव, उम्र 75 वर्ष, उस गांव के निवासी थे जहां यह झड़प हुई थी. दोनों पक्षों ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी... सबूतों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था और यह एक गंभीर मामला है. यह पाया गया कि यह सब उम्मीदवार अनंत सिंह की उपस्थिति में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं. अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है. तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी.

  2.  एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि हम जल्द से जल्द अदालत से उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और अपनी जांच शुरू करेंगे. हम उसकी न्यायिक हिरासत पाने की कोशिश करेंगे.

  3. मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरी है. चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. चुनाव आयोग ने SDO चंदन कुमार और दो SDOP का तबादला कर दिया है. साथ ही आयोग ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है.

  4. इस मामले में चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस के SP ग्रामीण का भी ट्रांसफर किया है. आयोग ने बिहार के CEO से 2 नवंबर दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट भी देने कहा है.

  5. इस मामले में बाढ़ के SDO चंदन कुमार को हटा दिया गया है. इनकी जगह पर 2022 बैच के IAS अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया है. इसी तरह बाढ़ के SDPO-1 राकेश कुमार को भी हटा दिया है. इनकी जगह CID के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

  6. बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने बाढ़ के SDPO-2 अभिषेक सिंह के ऊपर की है. इन्हें सस्पेंड कर दिया है. इनकी जगह पर ATS में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को SDPO-2 बनाया गया है. चुनाव आयोग ने पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को भी हटाने का आदेश जारी कर दिया है.

  7. चुनाव आयोग ने इस हत्याकांड को लेकर कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के DGP से भी रिपोर्ट मांगी थी. इस मामले में जदयू के उम्‍मीदवार अनंत सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई है. इन्‍होंने पीयूष प्रियदर्शी सहित 5 लोगों को नामजद और अज्ञात लोगों को अभियुक्‍त बनाया है. 

  8. मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने कार्रवाई करते हुए बाढ़ अनुमंडल के घोसवारी और भदौर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. 

  9. दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गोली से नहीं कुचलने से हुई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुलारचंद के शरीर पर गंभीर चोटें हैं. उनकी पसलियां टूटी हुईं हैं. हार्ट अटैक और फेफड़ा फटने की पुष्टि हुई है.

  10. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मौत कुचलने से हुई है पर अब भी सवाल है गाड़ी से या पैर से दुलारचंद यादव को कुचला गया? साथ ही सवाल है कि क्या किसी साजिश के तहत दुलारचंद यादव की हत्या की गई.


