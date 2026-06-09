सुपौल में बड़ा हादसा, कोसी की तेज धार में पलटी ग्रामीणों से भरी नाव, कई लापता; रेस्क्यू जारी

Bihar News: बिहार के सुपौल में मंगलवार सुबह कोसी नदी में एक बड़ा नाव हादसा हो गया. भपटियाही थाना क्षेत्र के बनेनिया घाट से पलार जा रही नाव बीच नदी में पलटने से कई लोग तेज धार में बह गए. ये सभी ग्रामीण नदी पार करके मूंग तोड़ने जा रहे थे.

'ग्रामीणों ने 5 लोगों तैरकर बचाया'

हादसा होते ही किनारे मौजूद लोगों ने तुरंत मदद शुरू कर दी. उनकी कोशिशों से 4 से 5 लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इन सभी को इलाज के लिए सरायगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

'ओवरलोडिंग के कारण पलटी नाव'

बचाई गई महिला के मुताबिक, नाव पर क्षमता से बहुत ज्यादा लोग सवार थे. ओवरलोडिंग के कारण ही बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई.

बाकी लोगों को ढूंढ रहे गोताखोर

नाव पर कुल कितने लोग सवार थे, इसका सटीक आंकड़ा अभी नहीं मिल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही सीओ और भपटियाही SHO बृजेश कुमार दुबे टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं. फिलहाल स्थानीय गोताखोरों और राहत टीमों की मदद से लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.

कोसी नदी किनारे जमा हुई भारी भीड़

हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कोसी नदी के किनारे भारी भीड़ जमा दिख रही है. गोताखोर नदी के अंदर हैं और डूबे हुए लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशासन की टीम स्थिति को संभालते हुए जल्द से जल्द लोगों को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. ये पता लगाया जा रहा है कि नाव में कितने लोग सवार थे.

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