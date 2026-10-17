बिहार में बना 'कॉकरोच' से सजा दुर्गा माता का अनोखा पंडाल, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

देशभर में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम है. इसी बीच बिहार के कटिहार शहर का एक पंडाल अपनी अलग थीम के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. बिनोदपुर दुर्गा पूजा समिति ने इस बार मकड़ी के जाल और कॉकरोच की आकृतियों पर आधारित अनोखा पंडाल तैयार कराया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

थर्मोकोल से बने कॉकरोच बने आकर्षण का केंद्र

पंडाल को विशेष रूप से थर्मोकोल से तैयार किए गए बड़े-बड़े कॉकरोच और मकड़ी के जाल जैसी सजावट से सजाया गया है. इस अनोखे संयोजन ने पंडाल को बाकी पूजा स्थलों से अलग पहचान दी है. शाम होते ही रोशनी के बीच यह सजावट और भी आकर्षक दिखाई देती है.

राजनीति नहीं मनोरंजन है उद्देश्य

हाल के दिनों में "कॉकरोच" शब्द राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा है. हालांकि बिनोदपुर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि उनकी थीम का किसी राजनीतिक विवाद या दल से कोई संबंध नहीं है. उनका कहना है कि पंडाल का उद्देश्य केवल लोगों को कुछ नया दिखाना और त्योहार के माहौल में मनोरंजन का तड़का लगाना है.

बच्चों को ध्यान में रखकर चुनी गई थीम

समिति के अनुसार इस बार की थीम खास तौर पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए चुनी गई है. आयोजकों का मानना है कि पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि परिवारों के लिए उत्सव का अवसर भी है. इसी सोच के साथ पंडाल को फनी और यादगार रूप दिया गया है.

1935 से जारी है पूजा की परंपरा

बिनोदपुर दुर्गा पूजा समिति वर्ष 1935 से पूजा का आयोजन करती आ रही है. इस बार भी बंगाल से आए अनुभवी कारीगरों ने पंडाल का निर्माण किया है. भव्य दुर्गा प्रतिमा और आकर्षक सजावट मिलकर श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव तैयार कर रही हैं. पूजा स्थल पर भक्तिमय माहौल के साथ अनोखी कलात्मक प्रस्तुति लोगों को खूब पसंद आ रही है.

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