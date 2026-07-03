विज्ञापन
विशेष लिंक
44 minutes ago

Aaj Ka Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए नई सोच, सामाजिक सक्रियता और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा. कुंभ राशि नवाचार, मौलिक विचार, सामाजिक जुड़ाव और दूरदर्शिता का प्रतीक मानी जाती है. ऐसे में आज कई लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को अपने पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

नौकरीपेशा जातकों के लिए टीमवर्क, नई जिम्मेदारियां और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लाभदायक रहेगा, जबकि व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, नए बाजार और कारोबार के विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में कई राशियों को नए आय स्रोत मिलने की संभावना है, वहीं कुछ लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है. पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मजबूत करने और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में मौसम के प्रभाव को देखते हुए खानपान, पर्याप्त पानी और नियमित दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी.

आज का दैनिक राशिफल

कुल मिलाकर आज का दिन सही योजना, सकारात्मक सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ने वालों के लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Rashifal LIVE, Daily Horoscope LIVE, 3 July 2026 Rashifal, Astrology LIVE Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com