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Pisces Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: पुराने सपनों को पूरा करने का मिलेगा मौका, भावनाओं पर रखें काबू

Pisces Horoscope Today 11 August 2026, Meen Rashifal: आज का दिन आपके लिए भावनात्मक गहराई और रचनात्मक ऊर्जा को संतुलित करने का अवसर लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति आज मजबूत रहेगी.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: पुराने सपनों को पूरा करने का मिलेगा मौका, भावनाओं पर रखें काबू
Pisces Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 | Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 11 August 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए भावनात्मक गहराई और रचनात्मक ऊर्जा को संतुलित करने का अवसर लेकर आया है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने पुराने विचारों और अधूरे सपनों की ओर आकर्षित करेगा. आप किसी ऐसे कार्य को फिर से शुरू करने का विचार बना सकते हैं, जिसे आपने पहले अधूरा छोड़ दिया था. दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके अंदर स्थिरता लाएगा, जिससे आप अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दे पाएंगे.

कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति आज मजबूत रहेगी. आप किसी कार्य को नए तरीके से करने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपको पहचान मिल सकती है. हालांकि, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना जरूरी होगा, नहीं तो गलतफहमी की स्थिति बन सकती है.

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा. आज आप भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील रह सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से मन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और परिस्थिति को समझने का प्रयास करें. 2

स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या या देर रात तक जागने से थकान बढ़ सकती है. शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्रार्थना सहायक हो सकती है. कल्पनाओं में खोकर वास्तविक जिम्मेदारियों से ध्यान हटा सकते हैं. यह प्रवृत्ति आपके काम में बाधा डाल सकती है, इसलिए व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी होगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. केले का दान करें. किसी जरूरतमंद को मिठाई खिलाएं.
शुभ रंग: क्रीम

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