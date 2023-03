Guess The Airline: शेफ विकास खन्ना ने दिखाई एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास की झलक, VIDEO देख दंग रह गए लोग

वैसे तो भारत में ऐसी कई विमान कंपनियां हैं, जो यात्रियों को आरामदायक सर्विस देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ बदनाम भी हैं, जिनकी खबरें और वायरल वीडियोज और फोटोज समय-समय पर सामने आते रहते हैं. इन सबके बीच हाल ही में सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना (celebrity chef Vikas Khanna) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform) पर एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास की वीडियो (video of business class of a flight) शेयर करते हुए, बिन कहे ही बहुत कुछ कह दिया है.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना (chef Vikas Khanna) ने अपने ट्विटर हैंडल (Twitter handle) से शेयर किया है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि, शायद ये अब तक कि उनकी सारी यात्राओं में सबसे खूबसूरत एयरक्राफ्ट (video of Air India's aircraft) है. इसके साथ ही उन्होंने सर्विस की तारीफ (most beautiful aircraft) भी की. आखिर में खुलासा करते हुए बताया कि, ये एयर इंडिया के विमान का वीडियो है. बता दें कि, वीडियो में दिख रही फ्लाइट का ये डेल्टा वन का बिजनेस क्लास (business class of Delta One) है.

वहीं उनके इस ट्वीट (tweet) पर टाटा ने भी रिस्पॉन्ड करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है. उनके इस पोस्ट पर एयर इंडिया (Air India) ने लिखा है, उन्हें जानकर ख़ुशी हुई कि उन्हें सर्विस अच्छी लगी. वो फिर से उनके साथ यात्रा किये जाने का इंतजार करेंगे. महज 5 सेकंड के इस वीडियो पर अब तक 655.5K व्यूज आ चुके हैं, जबिक 6 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि, वो मान नहीं सकता कि ये एयर इंडिया है. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बस 6 महीना दो और ये भी कबाड़ हो जाएगा.'