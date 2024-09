Google मीट पर कोडिंग की चर्चा कर रहे बच्चों का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- शायद उन्हें पावर रेंजर्स देखना चाहिए

Kids Talk Coding In Viral Video: मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है और आगे जाकर यह और भी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने वाला है. टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना मौजूदा समय की सबसे बड़ी डिमांड है, नहीं तो तेजी से बढ़ती दुनिया में हम और आप काफी पीछे रह जाएंगे. इस बात को आजकल के माता-पिता कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं, जिसकी झलक ताजा वायरल एक्स पोस्ट में देखने को मिल रही है. एक्स पर वायरल वीडियो में कुछ बच्चे गूगल मीट पर कोडिंग डिस्कस करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर नेटिजन्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स इसे जरूरी और अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि कोडिंग सीखने के लिए उनकी उम्र अभी बहुत कम है.

कोडिंग डिस्कस करे रहे हैं बच्चे

वायरल वीडियो की शुरुआत में कुछ बच्चे कोडिंग डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में नजर आ रहे बच्चों में से एक बच्चा थोड़ी देर बाद यह कहता हुआ नजर आता है कि कोडिंग बहुत बेसिक है, लेकिन उसे यूजर इंटरफेस, बटन्स और कलर बेहद पसंद आया. अब इस वीडियो को लेकर एक्स पर बहस छिड़ गई है, जहां कुछ यूजर बच्चों में छोटी उम्र से स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बच्चों को कार्टून देखने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

Instead of playing sports or watching cartoons, kids nowadays are coding. ???? pic.twitter.com/POX50bt4MH