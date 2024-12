शरीर की गंध वाला थीसिस हुआ वायरल, पोस्ट पर लोग बोले- इसकी क्या जरूरत थी

Body Odour With Racism Thesis : एक सोशल मीडिया यूजर ने हाल ही में एक्स हैंडल पर बताया कि उसने शोध प्रबंध पेश कर और 'बिना किसी सुधार के मौखिक परीक्षा' देकर अपनी पीएचडी पूरी कर ली है. इन दिनों उनके एक्स पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. उन्होंने पीएचडी के दौरान 'ऑल्फैक्टरी एथिक्स: द पॉलिटिक्स ऑफ स्मेल इन मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी प्रोज' का अध्ययन किया है, यानि शरीर की गंध को नस्लवाद से जोड़ने का अध्ययन. डॉ. ऐली लूक्स ने दावा किया है कि वह अब इसे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. अब इनका पोस्ट लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है.

शरीर की गंध पर अध्ययन (Thesis Linking Body Odour With Racism)

डॉ. ऐली लूक्स ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा है, 'मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना वाइवा बिना किसी करेक्शन के पास कर लिया है और अब मैं पीएचडी हूं'. इस पोस्ट के साथ लूक्स ने उन लोगों के लिए, जो पढ़ने में रूचि रखते हैं, अपना अध्ययन भी शेयर किया है. इस थीसिस का उद्देश्य लिंग, वर्ग, यौन, नस्लीय और प्रजातियों की शक्ति संरचनाओं को बनाने और नष्ट करने में गंध के अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करने वाले अंतर्निहित तर्कों को स्थापित करके घ्राण उत्पीड़न का एक अंतरसंबंधी और व्यापक अध्ययन पेश करना है'. वहीं, इस अध्ययन के पहले चैप्टर में यह जानने को मिलेगा कि किसी की भी गंध सूंघकर उसके वर्ग के बारे में जाना जा सकता है, खासकर वो लोग जो होमलेस हैं.

यहां देखें पोस्ट

Thrilled to say I passed my viva with no corrections and am officially PhDone. pic.twitter.com/4qwCyFYocX