टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे स्पेनिश रिपोर्टर से टकराई तूफानी लहर, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Viral Video: स्पेन के ओंदारोआ टाउन से समुद्र में आए तूफान की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ी लहर उनसे टकराती हुई नजर आ रही है. यह नजारा इतना चौंकाने वाला होता है कि इसे देख रहे एंकर का मुंह भी कुछ देर के लिए खुला रह जाता है. लहर के टकराने के बाद रिपोर्टर जमीन पर गिर जाता है, और फिर स्कीन से उसे हटाकर वापस फोकस एंकर पर कर लिया जाता है.
'रिपोर्टर और कैमरामैन दोनों सुरक्षित हैं'
मारियो नौफल ने शुक्रवार सुबह साढ़े 5 बजे एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'तूफानी लहर के टकराने से सिग्नल कुछ देर के लिए बाधित हो गया था, लेकिन रिपोर्टर और कैमरामैन दोनों सुरक्षित हैं.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हालांकि, वीडियो ने यह जरूर दिखा दिया कि खराब मौसम और उफनते समुद्र के बीच रिपोर्टिंग करना कितना जोखिम भरा हो सकता है.
-
-
NDTV World Summit 2026: Zerodha बंद हो जाए तो क्या करेंगे? निखिल कामत ने बताया ₹10 लाख वाला बिजनेस प्लान
-
परजीवी, बोझ, फेल प्रोडक्ट... NDTV World Summit में PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा
-
NDTV World Summit में पीएम मोदी ने गिनाईं एशियाड की उपलब्धियां, 'सेपकटकरॉ' का भी किया जिक्र
-
PM Modi in NDTV World Summit : बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका? PM मोदी ने बताया
-
PM Modi Speech: Rahul Gandhi पर PM मोदी क्या-क्या बोले? | NDTV World Summit 2026
-
फेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कांग्रेस, इतनी तो लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से भी नहीं होती; NDTV वर्ल्ड समिट में PM मोदी
-
NDTV World Summit के मंच से कौन से नए खेल का जिक्र कर गए मोदी...!
-
'मत्स्य न्याय' के उदाहरण से पीएम मोदी ने UN पर क्या कुछ कह दिया?
-
तब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है... PM मोदी का NDTV वर्ल्ड समिट से दुनिया को संदेश
-
PM Modi Speech: Covid-19 का जिक्र कर PM मोदी ने बताई भारत की ताकत! कही ये बातें | NDTV India
यहां देखें पूरा वीडियो
🇪🇸 A Spanish TV reporter gets HIT by a BIG WAVE while covering the storm live. The wave crashed over the promenade wall in Ondarroa, slamming him and the camera. The signal briefly dropped, but both he and the camerawoman are fine. Reporting rough seas just got a LIVE demonstration 🌊 Writer: Lucas https://t.co/bYaX8r2s5T— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 22, 2026
'जिस खतरे के बारे में बताया, उसी से हुआ सामना'
कुछ ही घंटे पहले अपलोड हुए इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक करीब 60 हजार लोग देख चुके हैं और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि जिस खतरे के बारे में रिपोर्टर दर्शकों को बता रहा था, उसी का सामना उसे लाइव कवरेज के दौरान खुद करना पड़ गया.
एक यूजर ने लिखा, 'वहां उस तरह की लहर आना बहुत आम बात है. उसे पता था कि वह यह जोखिम उठा रहा है.'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे यह जानकारी खुशी हुई कि वे ठीक हैं. लेकिन वीडियो की टाइमिंग देखकर बस एक बात मन में आ रही है कि वाह, क्या टाइमिंग है.'
तीसरे यूजर ने लिखा, 'एंकर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगा रहा है कि वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है.'
चौथे यूजर ने लिखा, 'असली लाइव ब्रॉडकास्टिंग इसे ही कहते हैं.'
यह भी पढ़ें | 7 रुपये के लॉटरी टिकट से करोड़पति बना पंजाब का मजदूर परिवार, पत्नी के एक फैसले से रातोंरात चमकी किस्मत
यह भी पढ़ें | जिस बंदर को थप्पड़ मार रही थी भीड़, उस पर था 51 हजार रुपये का इनाम; पलवल का निकला वीडियो
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं