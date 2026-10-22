जिस बंदर को थप्पड़ मार रही थी भीड़, उस पर था 51 हजार रुपये का इनाम; पलवल का निकला वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया एक बंदर को थप्पड़ मारते हुए ले जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे एआई से बना बता रहे हैं, जबकि कुछ इस क्रूरता पर सवाल उठा रहे हैं. एनडीटीवी ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि ये वीडियो हरियाणा के पलवल जिले के हथीन गांव का है. जांच में सामने आया कि इस बंदर ने पिछले कई दिनों से वहां आतंक मचाया हुआ था.

इस बंदर पर था 51 हजार रुपये का इनाम

इस अकेले बंदर ने 30 से ज्यादा लोगों को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया था. इसके आतंक को खत्म करने के लिए नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि सुमित राजपूत ने अपनी जेब से 51 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इसके बाद लोग खुद ही डंडे लेकर बंदरों के पीछे दौड़ पड़े. भारी मशक्कत के बाद जब यह बंदर हत्थे चढ़ा, तो लोगों का गुस्सा बेजुबान पर फूट पड़ा और वो उसे पिटते हुए ले गए.

रात भर डंडे लेकर पहरा दे रहे थे लोग

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हथीन शहर में करीब 500 बंदरों का डेरा है. इन बंदरों के खौफ से बच्चों का खेलना और बुजुर्गों का घर से निकलना बंद हो गया था. लोग रात-रात भर जागकर लाठी-डंडों के साथ अपनी गलियों में पहरा देने को मजबूर थे. नगर पालिका सचिव देवेंद्र के मुताबिक, नया टेंडर खुलने तक पुरानी एजेंसी की मदद से केवल उन बंदरों को पकड़ा जा रहा है जो लोगों को काट रहे हैं, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके.

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