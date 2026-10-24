बाजार गई मजदूर की पत्नी ने खरीदा 7 रुपये का लॉटरी टिकट, महिला के फैसले से करोड़पति बना परिवार

VIRAL NEWS: पंजाब के फरीदकोट में एक मजदूर परिवार रातों-रात करोड़पति बन गया है. कोटकपूरा की बिमला देवी ने रेलवे स्टेशन के पास एक स्टॉल से मात्र 7 रुपए में सिक्किम राज्य लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिस पर गुरुवार को एक करोड़ रुपये का बंपर इनाम निकला. बिमला देवी के पति मजदूरी का काम करते हैं. इस बड़ी जीत से परिवार में जश्न का माहौल है और उन्होंने मिठाई बांटकर भांगड़ा किया. विजेता परिवार इस राशि का उपयोग बच्चों के बेहतर भविष्य और नया कारोबार शुरू करने के लिए करेगा. दुकान संचालक के मुताबिक, उनकी दुकान से यह अब तक का सबसे बड़ा इनाम है.
'अचानक मन करने पर खरीदा था टिकट'
जानकारी के अनुसार, स्ट्रिंग का काम करने वाले एक मजदूर की पत्नी बिमला देवी शाम के समय रेलवे रोड पर कुछ सामान खरीदने आई थीं. इसी दौरान उनका लॉटरी का टिकट खरीदने का मन हुआ और उन्होंने सिर्फ 7 रुपये का टिकट खरीद लिया. अगले दिन शाम को जब लॉटरी का परिणाम आया, तो उन्हें पता चला कि उनके टिकट पर 1 करोड़ रुपये का इनाम निकला है. यह खबर मिलते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
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Punjab Woman Wins Rs 1 Crore Lottery Prize With Just Rs 7 Ticket #Punjab https://t.co/EmdCQI25Jr— NDTV (@ndtv) October 23, 2026
मिठाई खाई, फिर खुशी में किया भांगड़ा
दुकानदार से सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य लॉटरी स्टॉल पर पहुंचे. इस मौके पर दुकानदार नरेश मोंगा ने परिवार का मुंह मीठा करवाया और भांगड़ा करके अपनी खुशी जाहिर की.
पैसे से पैसा बनाने की तैयारी में बिमला देवी
बिमला देवी ने बताया कि इस इनाम से उनके परिवार की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और वे अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकेंगी. उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने यह फैसला नहीं किया है कि इनाम की राशि का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा. परिवार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा जाएगा, ताकि उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सके.
'पहली बार निकला एक करोड़ का इनाम'
वहीं, लॉटरी स्टॉल के संचालक नरेश मोंगा ने बताया कि वह पिछले छह महीनों से यह काम कर रहे हैं और कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी दुकान रेलवे स्टेशन के पास शिफ्ट की है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनकी दुकान से लाखों रुपये के कई इनाम निकल चुके हैं, लेकिन पहली बार एक करोड़ रुपये का इनाम निकला है. उन्होंने लॉटरी जीतने वाले परिवार को बधाई दी.
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