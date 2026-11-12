कुलदीप बिश्नोई के राजस्थानी शैली के महल में IAS बहू ने किया गृहप्रवेश, विधायक दोस्त ने गिफ्ट की Scorpio-N

हिसार. हरियाणा की सियासत के सबसे रसूखदार परिवारों में से एक भजनलाल परिवार के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा. हिसार के आदमपुर मंडी में बने नए महल में पूरे बिश्नोई परिवार का गृह प्रवेश हुआ. राजस्थानी शैली में बने इस भव्य महल में परिवार का आगमन बेहद धूमधाम से हुआ. बुधवार सुबह नए भवन में विधि-विधान से हवन और पूजन किया गया. इस दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ मौजूद रहे. पूजा संपन्न होने के बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की पत्नी और आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई ने सिर पर मंगल कलश धारण कर नए घर में प्रवेश किया.

50 हजार लोगों की दावत, मेन्यू में था खास स्वाद

इस ऐतिहासिक गृह प्रवेश के मौके पर करीब 50 हजार लोगों के लिए विशाल भोज का आयोजन किया गया था. मेहमानों के खाने का मेन्यू भी बेहद शानदार रहा. इसमें पनीर बटर मसाला, आलू की सब्जी, सरसों का साग, दाल मखनी, चावल, कढ़ी और रायता परोसा गया. मीठे के शौकीनों के लिए देसी घी का गर्मागर्म हलवा और जलेबी तैयार की गई थी. इस उत्सव में जनता और कार्यकर्ताओं के अलावा भजनलाल परिवार के तमाम करीबी लोग शामिल हुए.

विधायक दोस्त का नायाब तोहफा, दिखी पक्की यारी

इस जश्न में दोस्ती की एक अनूठी मिसाल भी देखने को मिली. कुलदीप बिश्नोई के सबसे करीबी मित्रों में शुमार और हिसार की नलवा विधानसभा सीट से विधायक रणधीर पानीहार ने अपनी दोस्ती की लाज रखते हुए कुलदीप बिश्नोई को सफेद रंग की चमचमाती स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) गाड़ी तोहफे में दी. रणधीर पनिहार लंबे समय से चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रहे हैं. दोनों का साथ दशकों पुराना है. चाहे हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) का सफर रहा हो, कांग्रेस का दौर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का फैसला, दोनों दोस्त हर मोड़ पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे. साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर पनिहार को नलवा सीट से टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी और टिकट मिलने के बाद उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया था.

पीले टेंट ने ताजा कीं 'हजकां' दौर की यादें

यह नवनिर्मित महल अपनी पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला और विशेष बनावट को लेकर हर तरफ चर्चा बटोर रहा है. इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में एक और खास बात रही, जिसने सबका ध्यान खींचा. यहां सजावट के लिए लगाए गए पीले रंग के टेंट ने हरियाणा की राजनीति में पुरानी यादों को ताजा कर दिया. पीला रंग देखते ही लोग पुरानी यादों में खो गए, क्योंकि यह रंग कभी हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) की पहचान और उनके कार्यक्रमों की शान हुआ करता था.

दुकान नंबर 106-107 से राजमहल तक का सफर

आदमपुर अनाज मंडी की दुकान नंबर 106 और 107 केवल व्यापार की जगह नहीं रही है. यह जगह दशकों तक पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की जनसेवा और सियासत का सबसे बड़ा गढ़ रही. यहीं बैठकर भजनलाल जनता की फरियाद सुनते थे. आज उसी अनाज मंडी में राजस्थानी स्थापत्य कला की तर्ज पर यह नया महल खड़ा हुआ है, जो अतीत की यादों को समेटे हुए है.

कार्यालय से लेकर जिम तक की व्यवस्था

इस नए महल को सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए भी तैयार किया गया है. इसकी पहली मंजिल पर एक बड़ा जनसेवा कार्यालय बनाया गया है ताकि क्षेत्र के लोग पहले की तरह यहां आकर अपनी समस्याएं रख सकें. इसके ऊपर एक बैठक हॉल तैयार किया गया है, जबकि सबसे ऊपरी हिस्से में परिवार का आवास और एक आधुनिक जिम बनाया गया है.