दादी ने आज के मां-बाप को बताईं उनकी गलतियां, बोलीं- बच्चों को सही बात कहने पर बदतमीज कहते हो

VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर इन दिनों 65 साल की सावित्री ताई का एक वीडियो तहलका मचाए हुए है. अपने ठेठ हरियाणवी अंदाज में उन्होंने परवरिश के उस ढर्रे पर करारी चोट की है, जिसे हम बरसों से 'संस्कार' मानकर ढो रहे हैं. ताई की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन हैं सौ टका सच. 'गुलाम' बना रहे हैं या 'आत्मनिर्भर'? ताई कहती हैं कि हम उन बच्चों की तारीफ करते नहीं थकते जो बिना कोई सवाल किए हमारी हर बात मान लेते हैं. 'बेटा बहुत आज्ञाकारी है' और 'बहू एकदम शांत है', यह कहकर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं. लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा करके हम उन्हें जिंदा लाश बना रहे हैं.

दादी बोलीं- सवाल उठाना सीखो

जेन-जी दादी के नाम से मशहूर सावित्री ताई ने कहा, "जब कोई बच्चा सही और गलत में फर्क समझकर सवाल उठाता है, तो हम उसे 'बदतमीज' कहकर चुप करा देते हैं. ताई का सीधा सवाल है कि जो बच्चा घर में मां-बाप के सामने अपनी बात नहीं रख पाएगा, वो कल को बाहर कदम रखते ही अपने हक के लिए कैसे लड़ेगा. वो न तो अपने शोषक बॉस के खिलाफ मुंह खोल पाएगा और न ही सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठा सकेगा. बच्चों को सवाल करना सिखाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, गुलाम नहीं.

इंटरनेट पर छिड़ी जंग

इस बेबाक अंदाज ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया है. कई यूजर्स का मानना है कि डिग्रियों से ज्यादा ताई का यह जमीनी अनुभव और सच्चा ज्ञान आज के समाज के लिए बेहद जरूरी है. युवाओं ने यहां तक कह दिया कि ताई को बच्चों का आधिकारिक सलाहकार बना देना चाहिए. वहीं कुछ लोग पारंपरिक सोच के पक्ष में भी खड़े दिखे. उनका तर्क है कि माता-पिता से सवाल-जवाब करने की यह खुली छूट कहीं भारतीय परिवारों के ताने-बाने और आपसी मर्यादा को ही न बिखेर दे.

वहीं, असली दर्द तो उन युवाओं का है जो कमेंट में लिख रहे हैं 'काश! यह वीडियो हमारे मां-बाप के मोबाइल तक पहुंच पाता.' आज के दौर में बच्चों को चुप कराना नहीं, बल्कि उनकी बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना और समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है.



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