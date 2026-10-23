कनाडा में रह रहे इंडियन यूट्यूबर कपल ने बताया अपना एक्सपीारियंस, बोले- 'हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी'

Viral Video: इंडियन यूट्यूबर कपल रुमान और तरुण ने कनाडा के टोरंटो में रहने का अपना एक्सपीरियंस हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए शेयर किया है, जिसे अब तक 24 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस वीडियो में वे अमीरों के घर के बाहर रखीं उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें कोई भी फ्री में ले जाकर यूज कर सकता है. उसके इस्तेमाल के लिए ना तो किसी की परमिशन लेनी होती है, ना ही किसी को इन्फोर्म करना होता है. कपल का कहना है कि उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कनाडा में देखने को मिलेगा.

विंडो एसी से लेकर बारबेक्यू तक

वीडियो की शुरुआत में रुमान घर के बाहर रखा सामान दिखाते हुए कहती हैं, 'दोस्तों ये सोफा एक घर के बाहर रखा हुआ है, और हम इसे बिना किसी को बताए फ्री में लेकर जा सकते हैं. इसके बाद वे एक-एक करके बाकी घरों के बाहर रखे काउच, टीवी, मिरर, प्रिंटर, सोफा, शूज एंड क्लॉथ स्टैंड, कॉफी टेबल, अलमारी, बारबेक्यू, विंडो एसी, कारपेट, कुर्सियां, गद्दा, कमर्शियल हैवी ड्यूटी वॉशर, बच्चों के खिलौने आदि को दिखाते हैं. कपल का कहना है कि इनमें से ज्यादातर सामान बहुत अच्छी कंडीशन में है और आसान से काफी समय यूज किया जा सकता है.

संडे को एकदम रिलेक्स रहते हैं लोग

रुमाना ने एक दूसरे वीडियो में बताया, 'कनाडा में घर खुद का हो, या रेंट का, तीन चीजें जरूरी मिलती हैं. पहली- फ्रीज, दूसरी- ओवन और तीसरी डिश वॉशर. यहां ठंड से बचने के लिए घरों पर तीन लेकर की खिड़कियां लगवानी पड़ती हैं. बात-बात पर फाइन लग जाता है. घर के बाहर गार्डन की घास लंबी हो गई, उस पर भी जुर्माना भरना पड़ता है. एक चीज बहुत अच्छी है कि यहां संडे को लोग एकदम रिलेक्स रहते हैं और परिवार के साथ पास के किसी गार्डन में बैठकर समय बिताना पसंद करते हैं.

यहां देखें पूरा वीडियो:-

'किसी का कचरा किसी का सपना है'

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो देखकर लोग अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं. कुछ लोग उन गाड़ियों को ले जाने के बारे में पूछ रहे हैं जो घर के बाहर पार्क हैं, जबकि कुछ इस सामान को घर लाकर ऐसे दिखाने का आइडिया दे रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत शॉपिंग की हो.'

एक यूजर ने पूछा, 'ये कार भी तो बाहर खड़ी हैं. क्या इन्हें भी फ्री में ले जा सकते हैं?'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'इंडिया में तो OLX पर डाल देते हैं.'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'मैं तो सारा सामान घर लाकर फिर वीडियो बनाता कि देखो आज खूब शॉपिंग की.'

चौथे यूजर ने लिखा, 'क्या वहां से फ्री में उठाकर बेच सकते हैं?'

पांचवे यूजर ने लिखा, 'किसी का कचरा किसी का सपना होता है.'

छठे यूजर ने लिखा, 'भाई तू इंपोर्ट कर मुझे वहां से ये सब उठाकर. प्रॉफिट मार्जिन आधा आधा.'

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