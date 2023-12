इंटरनेट पर छा रहा है भारतीयों का देसी जुगाड़ टैलेंट, इन तस्वीरों से ही साफ हो जाता है कि आप एक भारतीय हैं

इंटरनेट पर छा रहा है भारतीयता की पहचान 'देसी जुगाड़ टैलेंट'

वैसे तो पूरी दुनिया में हम भारतीयों की एक अलग पहचान है. विज्ञान से लेकर कला, खेल और संस्कृति जैसे कई कारण है जिस पर हिन्दुस्तानी गर्व कर सकते हैं, लेकिन इन सबके अलावा एक और बात है, जिसके लिए हम मशहूर है और वो है 'जुगाड़'. ये भारतीयों की वो खासियत है, जिससे वे अपनी पहचान बताएं बिना भी खुद को भारतीय साबित कर सकते हैं. शायद इसीलिए इंटरनेट की दुनिया में भी ये वाक्य- 'Tell Me You Are An Indian Without Telling Me You Are an Indian' काफी चलन में है. इसके साथ सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानियों के जुगाड़ टैलेंट से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं और हो भी क्यों न... इंडियंस के इनोवेटिव, कम खर्चीले और बेहद काम के इन जुगाड़ों के सामने सभी लोग घुटने टेक देते हैं.