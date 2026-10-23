मुंबई में टीन से बने छोटे से कमरे का किराया 3500 रुपये, डिपॉजिट की रकम सुनकर सिर पकड़ लेंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक टीन की शीट का इस्तेमाल करके बनाए गए कमरे को दिखाते हुए नजर आ रहा है. उस कमरे की फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछे हैं. दीवार टीन की चादर से बनी है और छत पर सीमेंट बनी टीन जैसी चादर बिछी है. एक कोने में सीमेंट से छोटी से स्लैप बनाई गई है, जिसे रसोई कहा जा रहा है. जबकि दूसरे कोने में अटैच टॉयलेट-बाथरूम बनाया गया है.

'एक खिड़की तक नहीं है'

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमरे में टीन भी दो अलग-अलग रंग की हैं. देखने में ऐसा लग रहा है कि इस कमरे को जुगाड़ करके बनाया गया है. उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है. बस एक छोटा सा हिस्सा खुला छोड़ा गया है, जहां से चिड़िया को दाना डाला जा सकता है. वहीं दूसरी ओर से बाहर गली को देखा जा सकता है. इस कमरे में आप खड़े होकर खाना तभी बना सकते हैं, जब आप सीढ़ियों को लकड़ी के तख्ते से ढक देंगे.

3500 रेंट, 20000 डिपॉजिट

आपकी नजर में इस कमरे का किराया कितना होगा? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जो दावा किया गया है, उसके मुताबिक, डोंगरी के स्लम एरिया में आमीन होटल के पास स्थित इस कमरे के एक महीने का किराया 3500 रुपये है. यही नहीं, यहां रहने से पहले आपको 20 हजार रुपये की रकम डिपॉजिट के तौर पर भी जमा करवानी होगी.

यहां देखें पूरा वीडियो:-

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया रिएक्ट

44 सेकंड के इस वीडियो को व्योमकेश नाम से बने एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसे देखकर लोग अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'इसे कोई रूम कैसे कह सकता है?'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'उन्हें सस्ता पसंद है. इसीलिए वे इस तरह रहते हैं.'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'बिहार के 4 से 5 लोग यहां आसानी से रह सकते हैं. उन्हें टॉयलेट पर दरवाजे की जरूरत भी नहीं खलेगी, क्योंकि वे ग्रुप में ही रहने के आदि होते हैं.'

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