भारतीय ट्रेन की फर्स्ट एसी प्राइवेट बर्थ में ब्रिटिश यूट्यूबर ने किया सफर, बोला- 'ये मैंने क्या देख लिया'

VIRAL VIDEO: भारतीय रेलवे का कायाकल्प अब सात समंदर पार तक सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में इंदौर आ रही 'वीरभूमि एक्सप्रेस' के फर्स्ट एसी (1st AC) कूपे में सफर कर ब्रिटिश यूट्यूबर गोगो और 'के' दंग रह गए. मात्र 1900 रुपये के टिकट में साफ-सुथरा केबिन, होटल जैसा बड़ा स्पेस और बाथरूम में शॉवर-गीजर जैसी आधुनिक सुविधाएं देखकर दोनों ने इसे 'पैसा वसूल' बताया. सफर का सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब चलती ट्रेन में उन्हें गरमा-गरम डोमिनोज पिज्जा डिलीवर हुआ. इंदौर की स्वच्छता और रेलवे की समयबद्धता से प्रभावित होकर विदेशी जोड़े ने कहा, "ये हमने क्या देख लिया. वे इस ट्रेन से उतरना ही नहीं चाहते थे. यह वायरल वीडियो साबित करता है कि भारतीय रेल अब वैश्विक पर्यटकों के लिए भी सफर का बेहतरीन अनुभव बन रही है." यूट्यूबर ने अपनी इस यादगार जर्नी को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है. उन्होंने कहा कि ये सफर कभी न खत्म हो.

होटल रूम जैसा फर्स्ट एसी कूपे

यूट्यूबर अपने कूपे (कैबिन) में दाखिल हुए. पेपर पैकेट में लिपटी बिल्कुल साफ-सुथरी चादरें, तकिए और कंबल देखकर दोनों दंग रह गए. कैबिन में चार्जिंग प्लग, रीडिंग लाइट्स, सामान रखने के लिए रैक और एक बड़ा सा शीशा मौजूद था. कूपे इतना हवादार और बड़ा था कि गोकन ने जब इसका नाप लिया तो यह लगभग 10 स्क्वायर मीटर का निकला. गोकन ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह तो हमारे कुछ होटलों के कमरों से भी बड़ा और शानदार है."

शॉवर और गीजर के साथ नहाने की सुविधा

सफर आगे बढ़ा तो यूट्यूबर गोकन जब बाथरूम की तरफ गए तो चौंक उठे. वहां एक चलता-फिरता शॉवर और गीजर मौजूद था. तभी कूपे का दरवाजा खटखटाकर एक वेंडर अंदर आया. उसके हाथ में जो था, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. गर्मागर्म डोमिनोज पिज्जा. ट्रेन के भीतर मात्र 220 रुपये में ताजा पिज्जा मिलना किसी जादू से कम नहीं था. गोकन ने वेंडर की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा, "ट्रेन में डोमिनोज लाना और बेचना बेहतरीन बिजनेस आइडिया है.



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महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे यात्री

गोकन ने कूपे से बाहर निकलकर सेकंड क्लास (3AC/2AC) का भी जायजा लिया. वहां उनकी मुलाकात गुजरात के प्रतीक और हेमंत से हुई, जो उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर जा रहे थे. प्रतीक ने बताया, "इस ट्रेन के 50% यात्री भगवान शिव के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं."

वक्त से पहले ही पहुंच गई ट्रेन

इस शानदार कूप का किराया करीब 1900 रुपए था, जिसकी तुलना गोकन ने यूके की महंगी ट्रेनों से की. सबसे बड़ा सरप्राइज सुबह मिला, जब ट्रेन अपने तय समय से 30 मिनट पहले ही इंदौर पहुंच गई. साफ-सुथरे इंदौर स्टेशन पर उतरते हुए इस यूट्यूबर जोड़ी ने कहा, "हम तो ट्रेन से उतरना ही नहीं चाहते थे. बस ये सफर ऐसे ही चलता रहे."



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