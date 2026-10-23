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23 देशों की यात्रा कर मणिपुर पहुंचे 'अपापांग' और 'अलांग' बाज, अब पहाड़ों की दीमक खाकर भरेंगे पेट

23 देशों का सफर तय कर 'अपापांग' और 'आलांग' नाम के दो अमूर फाल्कन बाज मणिपुर लौट आए हैं. अब ये नन्हे मेहमान पहाड़ों में कुछ दिन आराम करेंगे और फिर सोमालिया के लिए 6 हजार किमी की बेहद कठिन और बिना रुके उड़ान शुरू करेंगे.

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23 देशों की यात्रा कर मणिपुर पहुंचे 'अपापांग' और 'अलांग' बाज, अब पहाड़ों की दीमक खाकर भरेंगे पेट
एशिया और अफ्रीका के 23 देशों की उड़ान भरकर ये नन्हे बाज वापस अपने ठिकाने पर लौट आए हैं.
@byadavbjp

VIRAL POST: चीन से उड़े और 11 दिनों का सफर तय कर आखिरकार 'अपापांग' और 'अलांग' मणिपुर पहुंच गए हैं. ये कोई आम सैलानी नहीं, बल्कि 'अमूर फाल्कन' (बाज) हैं. पिछले साल नवंबर 2025 में वैज्ञानिकों ने इन्हें ट्रैक करने के लिए रेडियो टैग लगाया था. तब से लेकर अब तक, एशिया और अफ्रीका के 23 देशों की उड़ान भरकर ये नन्हे बाज वापस अपने ठिकाने पर लौट आए हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है.

पहाड़ों में दावत उड़ाएंगे बाज

मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के खूबसूरत पहाड़ों में अब इन मेहमानों का डेरा होगा. यहां ये करीब दो से तीन हफ्ते रुकेंगे. स्थानीय लोग हर साल पलकें बिछाकर इनका इंतजार करते हैं और इनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा उठाते हैं. यहां मिलने वाले दीमक इन बाजों का मुख्य भोजन हैं. इन्हें खाकर ये अपनी अगली और सबसे मुश्किल यात्रा के लिए जरूरी ताकत और चर्बी (फैट) जुटाएंगे. 

6 दिन की बिना रुके उड़ान

यहां से आराम करने के बाद इनका अगला पड़ाव सोमालिया होगा. यह सफर आसान नहीं है. इन्हें करीब 6 हजार किलोमीटर का सफर बिना रुके लगातार उड़कर तय करना होगा, जिसमें 3 हजार किलोमीटर की खतरनाक अरब सागर की उड़ान भी शामिल है. बिना रुके 6 दिनों तक लगातार उड़ने की इनकी यह काबिलियत वाकई कुदरत का एक करिश्मा है.

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