दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शनचन शहर में 18 नवंबर को आयोजित 2026 एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक महत्वपूर्ण पहल का प्रस्ताव रखा: विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन की स्थापना. यह एक नई सहयोग पहल है. बे एरिया गठबंधन अवधारणा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रशस्त करती है. एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण में शी चिनफिंग ने कहा कि "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दुनिया के कई अहम बे एरिया मौजूद हैं, और बे एरिया की अर्थव्यवस्था में खुलेपन, तालमेल और सकारात्मक प्रभावों जैसी विशिष्ट विशेषताएं हैं." बे एरिया एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है. मौजूदा एपेक बैठक के आयोजन स्थल के रूप में शनचन शहर क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया में ही स्थित है.

प्रशांत तट पर नज़र डालें, तो टोक्यो बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और सिडनी बे एरिया जैसे कई प्रमुख बे एरिया यहां केंद्रित हैं, जो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार संसाधनों, संपूर्ण औद्योगिक समूहों और जीवंत व्यापार नेटवर्क को एक साथ लाते हैं, और एशिया-प्रशांत आर्थिक विकास के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति का निर्माण करते हैं. विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन की पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग की बाधाओं को दूर करना और प्रशांत तट पर स्थित इन जीवंत बे एरिया को आपस में जोड़ना है.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि की नींव खुलेपन और सहयोग को बनाए रखने और बंदिशों और विभाजन का दृढ़तापूर्वक विरोध करने में निहित है. खुलापन एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर शी चिनफिंग ने बार-बार जोर दिया है. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि के विचार को व्यवहार में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में, विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन खुलेपन और साझाकरण के मूल्य अभिविन्यास का पालन करने की वकालत करता है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के खाड़ी क्षेत्रों का सहयोग में भाग लेने के लिए स्वागत करता है, और अंतर्संबंध के अभ्यास में साझा विकास के अवसरों की खोज के लिए तत्पर है.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि का मूल प्रेरक बल नवाचार से आता है, और इसकी कुंजी क्षेत्रीय विकास के अंतर को पाटने में निहित है. शी चिनफिंग ने "एशिया-प्रशांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार साझेदारी के निर्माण" का प्रस्ताव रखा, जिसने एशिया-प्रशांत नवाचार सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त किया है. विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन की पहल का उद्देश्य बे एरिया के नवोन्मेषी लाभों को एशिया-प्रशांत क्षेत्र की साझा संपत्ति में बदलना, बे एरिया के बीच एक नियमित नवाचार विनिमय नेटवर्क की स्थापना को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास परिणामों को साझा करना, डिजिटल और तकनीकी विभाजन को पाटने का प्रयास करना और स्थानीय नवोन्मेषी लाभों को पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा विकास के लिए एक मजबूत प्रेरक शक्ति में बदलना है. यह नवाचार के स्तर पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि का एक जीवंत उदाहरण है.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि हासिल करने की कुंजी व्यापार समुदाय की व्यावहारिक और जिम्मेदार भूमिका का लाभ उठाने में निहित है. शी चिनफिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि "एशिया-प्रशांत व्यापार समुदाय वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है." विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन की पहल का उद्देश्य एशिया-प्रशांत व्यापार संस्थाओं के बीच नियमित सहयोग और समन्वय के लिए एक मंच तैयार करना है. इस अवधारणा के अंतर्गत सहयोग मंच के आधार पर, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के व्यवसायों से औद्योगिक श्रृंखला सहयोग को गहरा करने, हरित परियोजनाओं में निवेश करने, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच आदान-प्रदान और आपसी सीख को बढ़ावा देने तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि के लिए बाजार की नींव को मजबूत करने की उम्मीद है.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की साझा समृद्धि सार्वभौमिक लाभ और साझा समृद्धि के मूल्यों और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है. जैसा कि शी चिनफिंग ने जोर दिया, "हमें जन-केंद्रित विकास दर्शन का पालन करना चाहिए और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना चाहिए." इस पहल में एक सहयोगात्मक ढांचे की परिकल्पना की गई है जो आम लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त करने और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा, जिससे वास्तव में "विकास के फलों का लाभ सभी अर्थव्यवस्थाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को प्राप्त हो" के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा.

छोटा होने के बावजूद, बे एरिया विशाल प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है. एक नई सहयोग पहल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकास की परिकल्पना को आगे बढ़ा रही है. जीवंत बे एरिया से शुरू होकर, विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन खुलेपन, नवाचार, व्यावहारिकता और समावेशिता के सिद्धांतों पर निरंतर प्रगति कर रहा है. यह माना जाता है कि यह एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रशस्त करेगा.

IANS के इनपुट के साथ

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