ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की मीटिंग अगले सप्ताह, व्हाइट हाउस ने किया कन्फर्म; बातचीत में इन मुद्दों पर रहेगा फोकस

व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते अपनी चीन यात्रा के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. प्रवक्ता ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती पर चर्चा करेंगे. हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "हमें किसी तरह के समझौते की उम्मीद नहीं है."

किन मुद्दों पर होगी तीनों नेताओं की बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बृहस्पतिवार को शेन्जेन में होने वाले वार्षिक APEC सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे. 'न्यूयार्क पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, इस त्रिपक्षीय चर्चा में मुख्य रूप से परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, लेकिन बातचीत में उत्तर कोरिया और ईरान युद्ध जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं.

इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उस महिला व्यवसायी से जुड़े मामले पर चर्चा करने की उम्मीद नहीं है, जिसके पूर्व एनवीडिया सीईओ जेनसेन हुआंग के साथ संबंधों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थीं. यह मुलाकात जेनसेन हुआंग के गुरुवार को एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जो चिप उद्योग के शिखर से उनके नाटकीय पतन को दर्शाता है.

अधिकारियों ने कहा कि हालांकि सेमीकंडक्टर अमेरिका-चीन संबंधों में एक बड़ा विवाद का विषय रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति के शी जिनपिंग के सामने इस नए मुद्दे को उठाने की उम्मीद नहीं है. प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, "जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ मामलों, जांच-पड़ताल और अमेरिका में चल रही छानबीन की बात आती है, तो शायद अभी हम चीन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं." एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति इस मुद्दे को - यानी एलिस हुआंग वाले मामले को - उठाएंगे."

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