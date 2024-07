जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से जापान में क्यों की मुलाकात और किन मुद्दों पर हुई बात?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन सप्ताह पहले हुई रूस यात्रा के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में असहजता की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ ‘‘व्यापक'' वार्ता की. दोनों नेता क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए तोक्यो में हैं. यह मुलाकात ऐसे समय भी हुई है, जब न्यूयॉर्क में सिख चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित विफल साजिश से संबंधित मामले में नयी दिल्ली से वाशिंगटन जवाबदेही की लगातार मांग कर रहा है.

Great to catch up with @SecBlinken in Tokyo today.



Our bilateral agenda progresses steadily. Also had a wide ranging discussion on regional and global issues.



Look forward to attending the Quad FMM tomorrow.



🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/TMGwHKHciT