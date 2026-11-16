थाईलैंड में कमर्शियल इमारत में आग लगने से 11 की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल

थाईलैंड के फुकेत में एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सोमवार तड़के थाईलैंड के दक्षिणी रिसॉर्ट द्वीप फुकेत में एक कमर्शियल शॉपहाउस में भीषण आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए. आग एक ऐसी इमारत में लगी, जहां वाहनों को किराए पर देने का कारोबार होता था और बाद में यह आस-पास की कई अन्य इमारतों में फैल गई.

थाईलैंड अधिकारियों के मुताबिक, आग तड़के करीब 3:17 बजे लगी और दमकलकर्मियों को इसे काबू में करने में लगभग दो घंटे लग गए.

घायलों में 15 थाई नागरिक और एक म्यांमार का नागरिक है. पुलिस ने बताया कि मरने वालों या घायलों में कोई भी पर्यटक शामिल नहीं था.

आग लगने के पीछे की वजहों की अभी जांच चल रही है.

यह इमारत एक शहरी इलाके में है, जो फुकेत के पश्चिमी तट पर स्थित मशहूर पातोंग बीच के पास है.

यह आग उस घटना के चार महीने बाद लगी है, जब बैंकॉक के एक बार में लगी आग से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी.

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