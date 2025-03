स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान का हैच 16 मार्च को प्रातः 1:35 बजे ईटी (प्रातः 11:05 बजे IST) पर खुला और क्रू-10 के सदस्य अपने उत्साहित एक्सपीडिशन 72 चालक दल के बाकी सदस्यों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश कर गए.

All the hugs. 🫶

The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr