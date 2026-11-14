अमेरिका में चमत्कार: 180 लोगों से भरी क्रूज बोट टैंकर की टक्कर से पलटी, फिर भी बचे सारे यात्री

अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में मिसिसिपी नदी पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे अधिकारी 'मिरेकल ऑन मिसिसिपी' यानी 'मिसिसिपी का चमत्कार' कह रहे हैं. स्टीयरिंग फेल होने की वजह से एक टैंकर ने डॉक पर खड़ी अमेरिकन हेरिटेज क्रूज बोट को टक्कर मार दी थी. टक्कर के बाद जहाज में पानी भरने लगा और वह पलट गया. कई यात्री नदी में गिर गए, लेकिन बड़े रेस्क्यू मिशन चलाकर सभी 180 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. 32 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई गई है.

डॉक पर खड़ी क्रूज बोट से टकरा गया टैंकर

न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार घटना न्यू ऑरलियन्स में उस समय हुई जब 'अटलांटिक एस्फाल्ट' नामक टैंकर ने डॉक पर खड़ी 'अमेरिकन हेरिटेज' क्रूज बोट को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बनाए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा टैंकर सीधे क्रूज शिप से टकराता है, जिससे क्रूज के हिस्से टूटकर बिखर जाते हैं. दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद टगबोट ऑपरेटर, बंदरगाह कर्मचारी, पुलिसकर्मी और अन्य बचावकर्मी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों के मुताबिक टक्कर लगने के कुछ ही मिनटों बाद क्रूज बोट एक तरफ झुकने लगी. जब तक आपातकालीन दल सभी लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब तक जहाज पलट चुका था. हादसे के दौरान दर्जनों यात्री और कम से कम दो पुलिस अधिकारी मिसिसिपी नदी में गिर गए. 19 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी से उन्हें नजदीकी जहाजों की मदद से बाहर निकाला गया.

मेयर ने कहा- 'मिसिसिपी का चमत्कार'

न्यू ऑरलियन्स की मेयर हेलेना मोरेनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 'एक भी व्यक्ति लापता नहीं है, यह वास्तव में मिसिसिपी का चमत्कार है.' अधिकारियों के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 180 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का हिसाब मिल गया है. हादसे में 32 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई. मेयर मोरेनो के अनुसार कई यात्रियों के पहचान पत्र, मोबाइल फोन और वाहन की चाबियां हादसे में खो गईं. अधिकांश यात्री दूसरे शहरों से आए थे. उन्होंने कहा कि कई लोगों के पास फोन तक नहीं बचे थे और उन्हें अपने परिवारों को सुरक्षित होने की सूचना देने में परेशानी हो रही थी. प्रशासन ने भोजन, होटल और परिवहन की व्यवस्था शुरू की है.

प्रत्यक्षदर्शी बोला- 'हर तरफ अफरा-तफरी थी'; स्टीयरिंग फेल होने की आशंका

न्यू ऑरलियन्स पोर्ट में काम करने वाले डेवोन फ्लैनगन ने बताया कि उन्होंने जहाज को अपनी तरफ झुका हुआ देखा और कई यात्री पानी में थे. उन्होंने कहा, 'हर तरफ अफरा-तफरी थी. आसपास मौजूद दूसरे जहाज और कंपनियां भी बचाव में जुट गई थीं, लेकिन पानी में अभी भी लोग थे, इसलिए हालात बेहद जटिल थे.'

अमेरिकी कोस्ट गार्ड की कैप्टन मेलानी बर्नहम ने बताया कि शुरुआती संकेतों से लगता है कि टैंकर को किसी प्रकार की स्टीयरिंग संबंधी समस्या हुई थी. हालांकि उन्होंने कहा कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा.

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने भी हादसे की जांच शुरू करने की घोषणा की है. हालांकि जांच दल को न्यू ऑरलियन्स पहुंचने में दिक्कत आई क्योंकि उसी समय अमेरिका में विमान सेवाएं संचार संकट के कारण प्रभावित थीं.

8 दिन की यात्रा पूरी कर रही थी क्रूज; चीनी समूह से जुड़ा है टैंकर

अमेरिकन हेरिटेज नामक क्रूज बोट का निर्माण 2015 में हुआ था और इसका संचालन अमेरिकन क्रूज लाइन्स करती है. पांच मंजिला यह जहाज 150 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है. यह मिसिसिपी नदी के विभिन्न गंतव्यों को कवर करने वाली आठ दिवसीय यात्रा पूरी कर न्यू ऑरलियन्स पहुंची थी. हादसा ठीक उस समय हुआ जब कई यात्री उतरने की तैयारी कर रहे थे. करीब 520 फीट लंबा एस्फाल्ट टैंकर पर मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत संचालित हो रहा था. अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के रिकॉर्ड के अनुसार इसका स्वामित्व लाइबेरिया में पंजीकृत कंपनी नेव शिपिंग एसए के पास है. समुद्री ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार यह कंपनी चीन स्टेट शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन समूह से जुड़ी है. यह टैंकर एस्फाल्ट और बिटुमेन जैसे सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थों के परिवहन में विशेषज्ञता रखता है.

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