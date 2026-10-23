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जॉर्डन की चर्च में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 7 की मौत, कई घायल

जॉर्डन में एक चर्च में दो बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई. सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में जुटे हैं.

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जॉर्डन की चर्च में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 7 की मौत, कई घायल
जॉर्डन की चर्च में हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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जॉर्डन की एक चर्च में बड़ा हमला हुआ है. दो बंदूकधारियों ने चर्च के भीतर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में सात लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है. वहीं कई लोग घायल हो गए.

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन की जांच एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को जॉर्डन के एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर बंदूकधारियों ने गोलीबारी की. यह गोलीबारी राजधानी अम्मान से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में स्थित करक के एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुई.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने 'अल-ममलका' को बताया कि बंदूकधारी एक गाड़ी में आए थे. उन्होंने पांच मिनट तक लगातार गोलियां चलाईं और फिर वहां से भाग गए. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उस समय चर्च के अंदर और आसपास 150 से 200 लोग मौजूद थे. उन्होंने यह भी कहा कि मारे गए लोगों में से ज्यादातर की उम्र 50 से 70 साल के बीच थी.

सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद अल-मोमानी ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​इस गोलीबारी की जांच कर रही हैं. करक में ईसाई अल्पसंख्यक आबादी रहती है.

मुस्लिम बहुल जॉर्डन में करक एक ऐसा स्थान है, जहां ईसाई समुदाय के काफी लोग रहते हैं. यहां ईसाई अल्पसंख्यक हैं. माना जा रहा है कि यह एक आतंकी हमला हो सकता है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

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