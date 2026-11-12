बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच इटली पहुंचे जितेंद्र सिंह, दोनों देश वैज्ञानिक सहयोग को और गहरा करेंगे

साइंस और टेक्नोलॉजी तथा अर्थ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इटली के दौरे पर है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य भारत-इटली 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' को आगे बढ़ाना है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. मंत्री का यह दौरा 11 नवंबर से 15 नवंबर, 2026 तक चलेगा. इससे पहले, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान भारत-इटली संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया था.

कई स्तरों पर होगी बातचीत

बयान में कहा गया है कि वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिनिधियों और भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ हुई शुरुआती बातचीत में दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों को फिर से दोहराया गया. साथ ही, द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया गया. इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे में कई उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें और संस्थागत बातचीत शामिल हैं, जिनका मकसद भारत-इटली के बीच वैज्ञानिक सहयोग को और गति देना है.

कई महत्वपूर्ण जगहों का दौरा

बयान के अनुसार, डॉ. सिंह इटली के विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे. यह पहल दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और इनोवेशन सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी. बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल 13 नवंबर को ट्रिएस्टे में प्रमुख साइंस और टेक्नोलॉजी संस्थानों का दौरा करेगा, जिनमें 'एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी', ICTP और ICGEB शामिल हैं. इन दौरों का उद्देश्य प्रतिनिधिमंडल को वहां की वैज्ञानिक और अनुसंधान सुविधाओं से परिचित कराना, तथा संस्थागत बातचीत और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है.

मंत्री के कार्यक्रम में 14 नवंबर को रोम में भारतीय दूतावास में 'विश्व मधुमेह दिवस' से जुड़ा एक आयोजन भी शामिल है, जिसके बाद वे इटली में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे. सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शैक्षणिक केंद्रों और टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटरों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की भागीदारी, इटली के साथ भारत के वैज्ञानिक जुड़ाव में व्यापक संस्थागत प्रतिनिधित्व को दर्शाती है.

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