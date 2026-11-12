धमकियों या प्रतिबंधों से ईरान का मिसाइल विकास नहीं रुकेगा: IRGC प्रमुख

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि धमकियों और प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ईरान के प्रयास जारी रहेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिवंगत मिसाइल कमांडर हसन तेहरानी मोघद्दम द्वारा शुरू किए गए रास्ते को रोका नहीं जा सकता. गुरुवार को 'एयरोस्पेस दिवस' के मौके पर एक संदेश में, वाहिदी ने IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कर्मियों की तारीफ की.

"पहाड़ों के बीच और जमीन के काफी नीचे"

वाहिदी ने कहा कि वे नवाचार, दृढ़ता और अपनी घरेलू क्षमताओं पर भरोसा करके तेहरानी मोघद्दम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. दुश्मन को यह जान लेना चाहिए कि शहीद तेहरानी मोघद्दम का रास्ता ऐसा नहीं है जिसे धमकियों या प्रतिबंधों से रोका जा सके; यह रास्ता खून और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है. वाहिदी ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को विकसित करने में तेहरानी मोघद्दम की अहम भूमिका को याद किया. उन्होंने बताया कि मोघद्दम ने सीमित संसाधनों के बावजूद, अटूट विश्वास के साथ देश की पहली मिसाइलें बनाई थीं.

एयरोस्पेस फोर्स के कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे "पहाड़ों के बीच और जमीन के काफी नीचे" देश की ताकत को मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने IRGC एयरोस्पेस फोर्स के पूर्व कमांडरों अमीर अली हाजीजादेह और महमूद बाघेरी के साथ-साथ अन्य शहीद साथियों को भी श्रद्धांजलि दी और फोर्स से उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया.

सात शर्तें पूरी होने के बाद ही फैसला

बसीज संगठन के प्रमुख हुसैन ताएब ने भी कहा कि ईरान किसी भी बातचीत के तरीके और एजेंडे पर तभी फैसला लेगा, जब उसकी सात शर्तें पूरी हो जाएं और दूसरा पक्ष उन्हें स्वीकार कर ले. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन शर्तों को लागू करना ही इस्लामिक रिपब्लिक के लिए मुख्य मुद्दा है. गुरुवार को तेहरान में IRGC एयरोस्पेस फोर्स के शहीदों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, ताएब ने कहा कि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रक्रिया में एक घंटा लगे या एक हफ्ता.

ताएब ने कहा, "अमेरिकियों ने पहले सात दिन की समय-सीमा (डेडलाइन) की बात की थी, जिसे बाद में घटाकर दो दिन कर दिया गया, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मुख्य मुद्दा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा रखी गई शर्तों का पूरा होना है. इसके बाद ही ईरान बातचीत के तरीके और विषयों पर फैसला लेगा."

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