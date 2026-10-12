हैकरों ने फ्रांस के सैंकड़ों सुपरमार्केट के फ़्रिज को गर्म कर आग लगा दिया और खाने-पीने का सामान बर्बाद हो गया

एक बड़े साइबर हमले में, हैकर्स ने रात भर में फ्रांस के कई सुपरमार्केट के फ्रिज का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस (122°F) तक बढ़ा दिया. इससे देश भर के सैकड़ों स्टोर में आग लग गई और खाने-पीने का सामान खराब हो गया. पेरिस के सरकारी वकील के दफ़्तर ने बताया कि ये हमला फ्रांस के कई बड़े फ़ूड रिटेलर्स के कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर को प्रभावित करना था. इस बीच, उनके ऑफिस के एक व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने फ्रांस की नेशनल साइबरसिक्योरिटी एजेंसी ANSSI को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

इंटरमार्शे के 150 स्टोर प्रभावित

सरकारी वकील के दफ्तर ने कहा कि फ्रांस अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि दूसरे देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं. साथ ही वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या फ्रांस की कोई और कंपनी भी खतरे में है. रिटेलर 'इंटरमार्शे' की मालिक कंपनी 'लेस मस्कटियर्स' ने बताया कि उनके लगभग 150 स्टोर इस हमले से प्रभावित हुए हैं, जिनमें फ्रिज का तापमान छह घंटे तक 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए उन्होंने सारा खाना फेंक दिया.

कोऑपरेटिव यू के 80 स्टोर प्रभावित

'कोऑपरेटिव यू' के CEO डोमिनिक शेल्चर ने कहा कि उनका सुपरमार्केट भी इस हमले की चपेट में आया है. उन्होंने X पर लिखा, "ताजे उत्पादों को सुरक्षित रखने और फ्रांसीसी लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए जरूरी उपकरणों को निशाना बनाना बेहद गंभीर और अभूतपूर्व मामला है." कैरेफोर ने बताया कि उसके 80 सुपरमार्केट प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसके 6,000 स्टोरों में से ज्यादातर पर कोई असर नहीं पड़ा है. मोनोप्रिक्स, ई.लेक्लेर और ऑचन जैसी कई अन्य सुपरमार्केट चेन ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया.

डच सुपरमार्केट को भी समस्या

डच सुपरमार्केट ऑपरेटर अहोल्ड डेल्हैज़ (जो नीदरलैंड की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन 'अल्बर्ट हेजन' चलाती है और अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर काम करती है) ने कहा कि वह भी अपने नेटवर्क में एक सुरक्षा समस्या का सामना कर रही है और उसने कई सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए ऑफलाइन कर दिया है. रिटेलर के एक स्मार्टफोन ऐप ने ग्राहकों को बताया कि साइबर सुरक्षा घटना के कारण वह किराने का सामान डिलीवर करने में असमर्थ है. अल्बर्ट हेजन की कुल बिक्री में ऑनलाइन ऑर्डर का हिस्सा लगभग 10% है. कंपनी के स्टोर खुले रहे और डच समाचार एजेंसी ANP ने बताया कि उनके प्रतिस्पर्धियों को डिलीवरी ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. यह स्पष्ट नहीं था कि फ्रांस के सुपरमार्केट पर हुए हमले और Ahold Delhaize द्वारा बताई गई समस्याओं के बीच कोई संबंध है या नहीं.

Ahold के स्टोर वेबसाइट पर भी नोटिस

Ahold अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा ग्रोसरी रिटेलर है. वहां इसके Stop & Shop, Giant, Hannaford और Food Lion स्टोर की वेबसाइटों पर साइट अस्थायी रूप से बंद हैजैसे नोटिस दिखाई दे रहे थे. यह स्पष्ट नहीं था कि अन्य कामकाज पर भी कोई असर पड़ा है या नहीं. लेकोर्नू (Lecornu) के करीबी सूत्रों ने बताया कि ANSSI ने डेनिश कंपनी Danfoss द्वारा सप्लाई किए गए सॉफ्टवेयर में एक खामी का पता लगाया है. Danfoss ने कहा कि उसे फ्रांस में हुई उन घटनाओं की जानकारी है, जिनसे रेफ्रिजरेशन मैनेजमेंट सिस्टम की एक सीमित संख्या प्रभावित हुई है. प्रभावित यूनिट्स पुराने फर्मवेयर पर चल रही थीं. कंपनी ने आगे कहा कि उसने लंबे समय से ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सपोर्टेड सिस्टम को लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ अपडेट रखें और पुराने सिस्टम को मौजूदा पीढ़ी के समाधानों में बदलें".

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