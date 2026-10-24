ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई करेंगे ट्रंप; क्यूबा को धमकी दी तो तुरंत मिल गया करारा जवाब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. फ्लोरिडा में मिडटर्म चुनाव प्रचार में रैली के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका एक और सैन्य कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का जिक्र करते हुए कहा कि संभव है कि अमेरिकी सेना फिर ऐसा अभियान चलाए. इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर क्यूबा सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

ईरान के खिलाफ नए 'छोटे एपिक फ्यूरी' का संकेत

'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान का नाम है. फ्लोरिडा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हम शायद एक और छोटा एपिक फ्यूरी कर सकते हैं.' हालांकि उन्होंने इस बयान पर अधिक विस्तार नहीं दिया, लेकिन इसे ईरान के खिलाफ संभावित नई सैन्य कार्रवाई के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

युद्ध खत्म करने को लेकर अगर-मगर की स्थिति

रैली से पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका चाहे तो ईरान के साथ चल रहे युद्ध को तेजी से समाप्त कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या वॉशिंगटन को युद्ध का तत्काल अंत करना चाहिए या फिर संघर्ष को धीरे-धीरे समाप्त होने देना चाहिए. हाल के महीनों में ट्रंप युद्ध को लेकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग लक्ष्य और टाइमलाइन बताते रहे हैं. इसी महीने उन्होंने यह भी कहा था कि मिडटर्म चुनावों से पहले अमेरिका ईरान पर कोई नया हमला नहीं करेगा.

हजारों लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर विस्थापन

ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों और लेबनान में इजराइली सैन्य कार्रवाई के चलते हजारों लोगों के मारे जाने और लाखों लोगों के विस्थापित होने की खबरें सामने आती रही हैं. युद्ध अब आठवें महीने के करीब पहुंच चुका है और बढ़ती ईंधन कीमतों का असर अमेरिकी राजनीति और चुनावी माहौल पर भी पड़ रहा है.

क्यूबा को लेकर क्या कहा?

ट्रंप ने रैली के दौरान ईरान युद्ध से लौट रहे अमेरिकी युद्धपोतों का जिक्र करते हुए कहा कि वापसी के दौरान वे क्यूबा के पास से गुजरेंगे. उन्होंने कहा, 'हम ईरान से लौटते हुए क्यूबा का भी ध्यान रखेंगे. वे खूबसूरत जहाज क्यूबा के पास से गुजरेंगे. उनमें से एक जहाज तट से करीब 50 यार्ड दूर रुकेगा, हाथ उठाएगा और फिर हम मार्को रुबियो को भेजेंगे.' इस बयान के बाद क्यूबा सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी.

'धमकी स्वीकार नहीं'

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने ट्रंप की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि क्यूबा के संबंध में अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं और धमकियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि क्यूबा के तट सुंदर समुद्र तटों से भरे हैं, लेकिन वहां चूना पत्थर की नुकीली संरचनाएं भी हैं, जो उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं होंगी जो प्रभुत्व स्थापित करने की मंशा से वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे.

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