ट्रंप को रोज फोन लगा रहे नेतन्याहू, ईरान पर फिर हमले के लिए डाल रहे दबाव, दोनों कुर्सी बचा रहे?

इधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म चुनाव हारे हैं तो उधर इजरायल में हुए आम चुनावों में बेंजामिन नेतन्याहू को झटका लगा है, विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है. ऐसे में एक खोजी रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार, जब ट्रंप ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तब नेतन्याहू हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन लगा रहे हैं और उनसे ईरान के खिलाफ हमले फिर से शुरू करने की गुजारिश कर रहे हैं.

यह रिपोर्ट 'फाइनेंशियल टाइम्स' ने छापी है. इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' को बताया, "नेतन्याहू उन्हें हर दिन फोन करते हैं और युद्ध फिर से शुरू करने का आग्रह करते हैं. जो लोग व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर युद्ध नहीं चाहते, वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं."

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह राजनयिक दबाव ऐसे समय में आ रहा है जब अरब देशों के अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति से कूटनीति का रास्ता अपनाने और युद्ध खत्म करने की अपील कर रहे हैं. ट्रंप पर ये दबाव ऐसे समय में डाले जा रहे हैं जब अमेरिकी सेना लगातार ईरान के इलाकों को निशाना बनाते हुए छोटे स्तर के सैन्य अभियान चला रही है. गौरतलब है कि 3 नवंबर और 6 नवंबर को अमेरिकी मिसाइलों ने केशम द्वीप पर हमला किया था. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से 6 नवंबर को केशम द्वीप पर हुए हमलों का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अलग सैन्य अभियान की पुष्टि जरूर की.

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा, "हम छोटे हमले करते हैं, लेकिन वे असरदार होते हैं. उन्होंने एक एंटी-एयरक्राफ्ट डिवाइस बनाया था, जिसे हमने लगभग 15 मिनट, या शायद 5 मिनट के भीतर ही नष्ट कर दिया."

ईरान जंग ट्रंप को भारी पड़ा, नेतन्याहू उसमें संजीवनी खोज रहे

ईरान पर फिर से हमले शुरू करने के लिए नेतन्याहू का दबाव तब और बढ़ गया, जब अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है. ईरान युद्ध को एक बड़ी वजह माना गया, जिसके कारण ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो दिया.

इसके अलावा, इजरायल के प्रधानमंत्री घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल से भी जूझ रहे हैं. राष्ट्रीय चुनावों के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला और लिकुड नेता सरकार बनाने में नाकाम रहे हैं. इजरायल के राष्ट्रपति ने अगली सरकार बनाने के जिम्मा विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को सौंपा है.

कूटनीतिक रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने पिछले हफ्ते तेहरान को लेकर सहयोगी रणनीतियों पर भी बात की थी. अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों ने Axios को बताया कि यह बातचीत स्पष्ट थी. Axios से बात करने वाले व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि मिडटर्म चुनावों के नतीजों के तुरंत बाद सैन्य हमले शुरू किए जाएं, हालांकि सरकार ने कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ने देने का फैसला किया. चुनाव में झटकों के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ और हमले होने की संभावना नहीं है. ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा कि ईरान सैन्य रूप से प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है. हम बस यथास्थिति बनाए रख रहे हैं.

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