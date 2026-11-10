कब आएगी लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त? महिलाएं कैसे चेक करें लाभार्थी सूची में अपना नाम

Ladli Behna Yojana 42nd installment: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा आर्थिक संबल बनी हुई है. इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की राशि डीबीटी (DBT) के जरिए भेजी जाती है. पिछले महीने अक्टूबर में 41वीं किस्त की राशि 14 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसके बाद अब महिलाओं को 42वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 1500 रुपये दिए जाते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार इस बार 250 रुपये अतिरिक्त राशि भाईदूज त्योहार को लेकर दे सकती है. यानी 1750 रुपये अकाउंट में आ सकते हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

कब तक आ सकती है लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त?

लाड़ली बहना योजना की किस्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच जारी की जाती है. पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 42वीं किस्त की राशि भी 10 से 15 नवंबर के बीच कभी भी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. जल्द ही सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 13 नवंबर को योजना की राशि जारी की जा सकती है.

क्यों कट सकता है लाभार्थी सूची से नाम?

कई बार कुछ तकनीकी कारणों या नियमों के पालन न होने की वजह से कुछ महिलाओं के नाम लिस्ट से हट जाते हैं. ऐसे तब होता है जब जरूरी दस्तावेजों या समग्र आईडी की जानकारी अधूरी होती है. इसके अलावा आयु सीमा या पात्रता के नियमों में बदलाव, बैंक खाते से आधार सीडिंग या डीबीटी सक्रिय न होना भी इसका कारण हो सकता है.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस और नाम

अगर आप अपना नाम इस बार की लाभार्थी सूची में जांचना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. पोर्टल पर दिए गए 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' वाले विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें. इसके बाद कैप्चा कोड भरकर विवरण सबमिट करते ही आपको अपनी किस्त और नाम की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी.

अगर आपका नाम किसी कारणवश सूची में नहीं दिखाई देता है, तो महिलाएं अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र या जनपद पंचायत में संपर्क कर सकती हैं, जहां संबंधित अधिकारी दस्तावेज अपडेट करने में मदद करते हैं.

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