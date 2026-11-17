भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सफर को आसान बनाने के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद और बिहार के मधुबनी के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिससे त्योहारी सीजन में घर पहुंचे लोगों को वापसी के सफर में भारी भीड़ से राहत मिलेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्पेशल ट्रेन को दोनों दिशाओं में संचालित किया जाएगा. ट्रेन संख्या 09433 अहमदाबाद मधुबनी स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर 2026 यानी मंगलवार को सुबह 10:10 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी. ट्रेन संख्या 09434 मधुबनी अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन वापसी की दिशा में 19 नवंबर 2026 यानी गुरुवार को शाम 18:00 बजे मधुबनी से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेगी.

ये हैं मुख्य स्टॉपेज

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह विशेष ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे रास्ते के अन्य यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके. ट्रेन का मुख्य ठहराव आनंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, दमोह, कटनी मुड़वारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, न्यू वेस्ट केबिन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी स्टेशनों पर रहेगा.

यह विशेष ट्रेन क्यों है अहम

दिवाली, छठ पूजा और शादी के सीजन में नियमित ट्रेनों में सीट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है. यह स्पेशल ट्रेन उन हजारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो कन्फर्म टिकट की तलाश में हैं. रोजगार के सिलसिले में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों के अनगिनत लोग अहमदाबाद और आसपास के औद्योगिक इलाकों में रहते हैं. सीधी ट्रेन होने से इन परिवारों के लिए आना-जाना बेहद सुगम हो गया है.

यात्रियों को मिलेंगे ये फायदे

अब मुसाफिरों को बीच रास्ते में पटना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं है. भारी सामान के साथ सफर करने वालों और बुजुर्गों के लिए यह सबसे बड़ी सहूलियत है.

इस पूरी ट्रेन को आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें कम किराए वाले स्लीपर और जनरल डिब्बे लगाए गए हैं, ताकि हर कोई आसानी से यात्रा कर सके.

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य स्टेशनों से गुजरते हुए यह ट्रेन सीधे मधुबनी पहुंचती है, जिससे बार बार वाहन बदलने या सड़क मार्ग के मुकाबले काफी समय बचता है.

ट्रेन में ऐसी होगी कोच की व्यवस्था

स्लीपर क्लास: करीब 1,887 किलोमीटर के इस लंबे सफर को रात में आराम से पूरा करने के लिए आरक्षित स्लीपर डिब्बे मौजूद हैं.

करीब 1,887 किलोमीटर के इस लंबे सफर को रात में आराम से पूरा करने के लिए आरक्षित स्लीपर डिब्बे मौजूद हैं. जनरल क्लास : जिन यात्रियों के पास पहले से आरक्षण नहीं है और जो तुरंत सफर करना चाहते हैं, उनके लिए अनारक्षित सामान्य डिब्बों की व्यवस्था की गई है.

जिन यात्रियों के पास पहले से आरक्षण नहीं है और जो तुरंत सफर करना चाहते हैं, उनके लिए अनारक्षित सामान्य डिब्बों की व्यवस्था की गई है. डिब्बों की कुल संख्या: आमतौर पर ऐसे विशेष रेक में गार्ड और लगेज डिब्बों को मिलाकर कुल 18 से 22 कोच होते हैं. यात्रियों की मांग को देखते हुए इनकी संख्या तय की जाती है और फिलहाल इसमें एसी कोच नहीं जोड़े गए हैं.

बुकिंग की जानकारी

इस ट्रेन में सफर करने के लिए आप घर बैठे IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं. इसके अलावा, रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर (PRS) से भी बुकिंग की जा सकती है. इस ट्रेन से यात्रा करने की इच्छा रखने वाले सभी यात्रियों से रेलवे ने अपील की है कि टिकट बुकिंग या यात्रा शुरू करने से पहले यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC या NTES ऐप पर ट्रेन की ताजा स्थिति और समय सारिणी की पुष्टि जरूर कर लें.

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