दिल्ली से आज बिहार के लिए 29 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, छठ के लिए बिहार जाने का बड़ा मौका, रेलवे की तैयारी

छठ के मौके पर दिल्ली से बिहार के रेलयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे फेस्टिवल स्पेशल और नियमित ट्रेनें चला रहा है. 12 नवंबर को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनस से बिहार के शहरों के लिए काफी ट्रेनें चल रही हैं. उत्तर रेलवे दिल्ली से आज 29 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है. इसमें नई दिल्ली और आनंद विहार से 7-7 स्पेशल ट्रेन, शकूरबस्ती से 5 स्पेशल ट्रेन, हजरत निजामुद्दीन से 5 स्पेशल ट्रेन, दिल्ली जंक्शन से 3 स्पेशल ट्रेन, रोहतक और सराय रोहिल्ला से 1 स्पेशल ट्रेन शामिल है. भीड़ के अनुसार जनरल स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी. दिल्ली जोन में त्योहारों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार सहित दिल्ली-एनसीआर के 6 स्टेशनों से ट्रेनें चल रही हैं. प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी फिलहाल बंद कर दी गई है. टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशनों के अंदर जाने की अनुमति है.
12 नवंबर की छठ स्पेशल ट्रेनें (Chhath Special Trains)
1. नई दिल्ली-राजेंद्र नगर (पटना) AC पूजा स्पेशल (ट्रेन नंबर 02310)
यह पूरी तरह से AC स्पेशल ट्रेन है, जो छठ पूजा के यात्रियों के लिए चलाई जा रही है. नई दिल्ली (NDLS) से शाम 7:00 बजे ये प्रस्थान करेगी. पटना राजेंद्र नगर स्टेशन अगले दिन दोपहर 2 बजे पहुंचेगी. कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU), बक्सर, आरा, दानापुर और पटना में ठहरेगी.
2. नई दिल्ली-सहरसा स्पेशल (02553)
नई दिल्ली (NDLS) से सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगी. बरौनी होते हुए सहरसा तक जाएगी.
3.नई दिल्ली-सीवान सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल (04406)
नई दिल्ली से शाम 7:25 बजे प्रस्थान करेगी. सीवान जंक्शन अगले दिन सुबह 10:45 बजे पहुंच जाएगी.
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4.आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12558)
आनंद विहार टर्मिनस (ANVT) से दोपहर 2:35 बजे प्रस्थान करेगी. मुजफ्फरपुर जंक्शन अगले दिन सुबह 11:05 बजे पहुंचेगी.
5.नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति (ट्रेन नंबर 12566)
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे (नियमित समय दोपहर 12:45) प्रस्थान करेगी. बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा अहम पड़ाव होंगे.
6. आनंद विहार-मुजफ्फरपुर लिच्छवी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14006)
आनंद विहार टर्मिनस से शाम 6 बजे चलेगी. इसका सीवान और मुजफ्फरपुर में ठहराव होगा.
7.नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562)
नई दिल्ली से रात 9:15 बजे प्रस्थान करेगी. सुरेमनपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए जयनगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी.
In order to clear extra rush of passengers during Chhath Puja Festival, Northern Railway, in association with other zonal railways, has planned to run the following Festival Special Trains as per schedule given below:- https://t.co/VQIgmdXeCP— Northern Railway (@RailwayNorthern) November 10, 2026
8. नई दिल्ली-बरौनी वैशाली एक्सप्रेस
नई दिल्ली से रात 8:40 बजे चलेगी और सीवान, मुजफ्फरपुर और बरौनी तक जाएगी.
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