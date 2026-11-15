हर LPG सिलेंडर पर सरकार दे रही है 325 रुपये सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ

PMUY LPG Subsidy 2026: देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को बड़ी राहत दे रही है. एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों के बावजूद आम जनता और गरीब परिवारों पर इसका सीधा बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार कई स्तरों पर वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके तहत सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 325.24 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सीधी मदद मिलती है.

325.24 रुपये की मिलती है अतिरिक्त सहायता

बढ़ती वैश्विक कीमतों और एलपीजी की लागत के बोझ को कम करने के लिए, सरकार हर एलपीजी सिलेंडर पर 325.24 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी देती है. 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक कीमत 1,267.24 रुपये है. लेकिन, सरकारी सब्सिडी और अतिरिक्त सहायता जुड़ने के बाद PMUY ग्राहकों को यह सिलेंडर मात्र 642 में मिलता है.

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ईंधन का समझदारी से उपयोग करने की सलाह

एलपीजी के आयात पर देश की भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च होती है. लिहाजा, सरकार की ओर से अपील की गई है कि उपभोक्ता गैस का इस्तेमाल बहुत सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ करें, ताकि देश की मुद्रा विदेशों तक जाने से रोका जा सकें. सरकार की ओर से कहा गया है कि ईंधन बचाएं, पैसे बचाएं की नीति अपनाकर न सिर्फ व्यक्तिगत बचत की जा सकती है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग दिया जा सकता है.

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