Bank Holidays : तुरंत निपटा लें बैंक के काम, अगले तीन दिनों के लिए ठप रहेगा कामकाज

Bank Holidays in May, 2022 : मई में पहले हफ्ते ही 3 छुट्टियां, चेक कर लें कब-कब बंद रहेंगे बैंक

बता दें कि मई में कुल 11 दिनों की छुट्टियां पड़ी हैं, जिनमें से पांच छुट्टियां निकल चुकी हैं और छह छुट्टियां बाकी हैं. इनमें अब आगे बुद्ध पूर्णिमा और बाकी वीकेंड की छुट्टियां हैं. इसके पहले 2 मई को रमजान-ईद या ईद-उल-फित्र, 3 मई को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती की छुट्टी पड़ी थी. वहीं दो रविवार की छुट्टी भी बीत चुके हैं.

मई में बैंकों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

बैंकों में अवकाश (मई, 2022) 1 मई रविवार 2 मई रमजान-ईद (ईद-उल-फित्र) 3 मई भगवान श्री परशुराम जयंती/रमजान-ईद/बसव जयंती/अक्षय तृतीया/ 8 मई रविवार 9 मई रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 14 मई दूसरा शनिवार 15 मई रविवार 16 मई बुद्ध पूर्णिमा 22 मई रविवार 28 मई चौथा शनिवार 29 मई रविवार

बता दें कि हर साल केंद्रीय रिजर्व बैंक देश के सरकारी और निजी बैंकों के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी करता है. इसमें तीन कैटगरी होती हैं- 'Holiday under the Negotiable Instruments Act,' 'Holiday under the Negotiable Instruments Act and Real Time Gross Settlement Holiday,' और 'Banks' Closing of Accounts'.