बिग बॉस 19 का पहला फाइनलिस्ट बना ये कंटेस्टेंट, फैंस बोले- ट्रॉफी का असली हकदार

बिग बॉस 19 टिकट टू फिनाले के विनर का खुलासा हो गया है. कुनिका सदानंद के इविक्शन के बाद बिग बॉस के घर में आखिरी कैप्टनसी टास्क दर्शकों को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें अशनूर कौर, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और शहबाज बदेशा फिनाले में जाने के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे. लेकिन हाल ही में बिग बॉस तक नाम के एक्स यूजर ने जानकारी दी है कि बिग बॉस 19 का पहला फाइनलिस्ट गौरव खन्ना बन गए हैं, जिसके चलते फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है और ट्रोलर्स ट्रोल करते हुए पूरी तरह नजर आ रहे हैं.

गौरव खन्ना ने जीता टिकट टू फिनाले

🚨 Gaurav Khanna not only wins the Ticket to Finale but also becomes the ACTING CAPTAIN of the house, means the LAST CAPTAIN of Bigg Boss 19. He is officially safe from nominations, and gets a direct entry into the Grand Finale! — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 25, 2025

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट अपडेट देने वाले बिग बॉस तक के मुताबिक, गौरव खन्ना ने फिनाले टिकट जीत लिया है. वहीं वह केवल फिनाले टिकट ही नहीं बल्कि आखिरी कैप्टन भी बन गए हैं, जो कि उनका पहली बार है. इसके चलते वह नॉमिनेशन से सेफ हैं और सीधा ग्रैंड फिनाले में एंट्री कर चुके हैं. हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

गौरव खन्ना की जीत से यूजर्स का आया रिएक्शन

गौरव खन्ना के टिकट टू फिनाले जीतने के बाद फैंस ने एक्टर को बधाई दी है. वहीं इसे हैप्पी एंडिग बताया है. एक यूजर ने लिखा, कंटेस्टेंट से कैप्टन और फिर फाइनलिस्ट. भाई की बिग बॉस 19 में स्पीट प्रो गेमर की तरह है. दूसरे यूजर ने लिखा, गौरव ने कहा, एक क्यों चुनना जब आप में हर काबिलियत है. फिनाले प्लस कैप्टन्सी कॉम्बो. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने नाराजगी भी जाहिर की है. अन्य यूजर ने लिखा, सीधा ट्रॉफी गौरव खन्ना को दे दो और खत्म करो. 10 दिन क्यों चलाना.

टिकट टू फिनाले का प्रोमो आया सामने

Tanya Mittal vs Ashnoor & Gaurav! 🔥🔥



Tanya says: “Ashnoor sirf group se aage aayi hai… finale tak nahi pahochgi, likh ke le lo!” pic.twitter.com/dXCjHg9iVt — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 25, 2025

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें सभी घरवाले टिकट टू फिनाले रेस जीतने के लिए दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच लड़ाई होती नजर आ रही है. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.