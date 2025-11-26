विज्ञापन

बिग बॉस 19 का पहला फाइनलिस्ट बना ये कंटेस्टेंट, फैंस बोले- ट्रॉफी का असली हकदार

बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले सीजन का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है, जो गौरव खन्ना है. उन्होंने आखिरी कैप्टन्सी टास्क जीत कर यह खिताब अपने नाम किया है.

बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट बने गौरव खन्ना
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 टिकट टू फिनाले के विनर का खुलासा हो गया है. कुनिका सदानंद के इविक्शन के बाद बिग बॉस के घर में आखिरी कैप्टनसी टास्क दर्शकों को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें अशनूर कौर, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और शहबाज बदेशा फिनाले में जाने के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे. लेकिन हाल ही में बिग बॉस तक नाम के एक्स यूजर ने जानकारी दी है कि बिग बॉस 19 का पहला फाइनलिस्ट गौरव खन्ना बन गए हैं, जिसके चलते फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है और ट्रोलर्स ट्रोल करते हुए पूरी तरह नजर आ रहे हैं.

गौरव खन्ना ने जीता टिकट टू फिनाले

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट अपडेट देने वाले बिग बॉस तक के मुताबिक, गौरव खन्ना ने फिनाले टिकट जीत लिया है. वहीं वह केवल फिनाले टिकट ही नहीं बल्कि आखिरी कैप्टन भी बन गए हैं, जो कि उनका पहली बार है. इसके चलते वह नॉमिनेशन से सेफ हैं और सीधा ग्रैंड फिनाले में एंट्री कर चुके हैं. हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

गौरव खन्ना की जीत से यूजर्स का आया रिएक्शन

गौरव खन्ना के टिकट टू फिनाले जीतने के बाद फैंस ने एक्टर को बधाई दी है. वहीं इसे हैप्पी एंडिग बताया है. एक यूजर ने लिखा, कंटेस्टेंट से कैप्टन और फिर फाइनलिस्ट. भाई की बिग बॉस 19 में स्पीट प्रो गेमर की तरह है. दूसरे यूजर ने लिखा, गौरव ने कहा, एक क्यों चुनना जब आप में हर काबिलियत है. फिनाले प्लस कैप्टन्सी कॉम्बो. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने नाराजगी भी जाहिर की है. अन्य यूजर ने लिखा, सीधा ट्रॉफी गौरव खन्ना को दे दो और खत्म करो. 10 दिन क्यों चलाना.

टिकट टू फिनाले का प्रोमो आया सामने

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें सभी घरवाले टिकट टू फिनाले रेस जीतने के लिए दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच लड़ाई होती नजर आ रही है. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

