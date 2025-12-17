बिग बॉस विनर गौरव खन्ना को बड़ा झटका, 24 घंटे के अंदर टर्मिनेट हुआ YouTube चैनल

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Winner) जीतने के कुछ दिनों बाद ही गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने अपना खुद का YouTube चैनल लॉन्च किया, जिसमें वह फैंस को अपनी जिंदगी, विचारों और बिग बॉस हाउस से सीखे गए सबक की झलक दिखा रहे हैं. हालांकि उनके फैंस के लिए बुरी खबर है. खबरों के मुताबिक उनके यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है. उनके वीडियोज को हटा दिया गया है. यूट्यूब पर शेयर किए गए वीडियो में, गौरव शांत और सोच-समझकर बात करते हुए नजर आए. आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं.

अब तक के सफर को बताते हुए शेयर किया वीडियो

वीडियो में गौरव खन्ना अपनी परवरिश, शिक्षा और करियर के बारे में बात करते हैं, जिसमें अनुपमा और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में उनके काम भी शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आखिर किस चीज ने उन्हें डिजिटल स्पेस में आने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, “कई फैंस ने मुझसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए कहा, और आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाने का फैसला किया. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह मेरा पहला YouTube वीडियो है.”

टर्मिनेट हुआ गौरव का चैनल

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna Youtube Channel Terminated) ने अपना वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया ही था कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें तगड़ा झटका लगा. खबर के मुताबिक उनके चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है. कुछ यूजर्स का दावा है कि सर्च करने पर उनका चैनल मिल भी नहीं रहा. ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने यूट्यूब के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने ये कदम उठाया है.