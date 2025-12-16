विज्ञापन

धुरंधर रणवीर सिंह से पहले पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी जासूसी कर रहा था ये एजेंट, देखकर पहचानना मुश्किल

रणवीर सिंह की धुरंधर ध्यान से देखी है तो जरूर ये हिंट आप समझ ही गए होंगे. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा भी एक और स्पेशल एजेंट था.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर रणवीर सिंह से पहले पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी जासूसी कर रहा था ये एजेंट, देखकर पहचानना मुश्किल
रणवीर सिंह की धुरंधर का एक एक किरदार चर्चा में छाया हुआ है
Social Media
नई दिल्ली:

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म का एक एक किरदार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हमजा, रहमान डकैत, उजैर बलोच और जमील जमाली की चर्चा तो आपने खूब सुनी और देखी होगी लेकिन हम आपको दूसरे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में कहानी की शुरुआत के साथ ही आता है और आखिर तक हमजा का साथ देता नजर आता है. जी हां ये भी फिल्म में रणवीर सिंह की तरह भारत का एजेंट ही था जो पाकिस्तान में भारत के लिए काम कर रहा था और वहां एक जूस की दुकान चलाता था. ये किरदार था मोहम्मद आलम और इसे निभाया था गौरव गेरा ने.

सीनियर एजेंट थे मोहम्मद आलम

इस फिल्म गौरव गेरा की एंट्री तब होती है जब रणवीर सिंह ल्यारी पहुंचते हैं. ल्यारी में पहुंचते ही रणवीर सिंह को एक शख्स की तलाश थी वह जैसे आलम की दुकान पर पहुंचता है ग्राहक बुलाने का उसका अंदाज देखकर समझ जाता है कि वह वही शख्स है जिस तक उसे पहुंचना था. आलम, हमजा को गाइड करता है कि किस तरह वह रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो सकता है. यहीं से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है. आलम, हमजा को बताता है कि पार्टी में रहमान के लड़के पर हमला होने वाला है अगर वह उसे बचा ले तो गैंग में एंट्री मिल सकती है. हमजा को गैंग में एंट्री मिलती है और यहीं से शुरू होता है मिशन धुरंधर.

Latest and Breaking News on NDTV

गौरव गेरा के अलावा ये टीवी कलाकार भी हैं शामिल

गौरव गेरा के अलावा फिल्म में सौम्या टंडन भी अहम किरदार में हैं. वह रहमान बलोच की पत्नी के किरदार में हैं. रहमान के भाई का उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश भी टीवी एक्टर रहे हैं. दानिश ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो 'कितनी मोहब्बत है' से की थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Cast, Gaurav Gera, Ranveer Singh, Akshaye Khanna, IB Agent, Dhurandhar Budget, Dhurandhar Box Office Collection, Gaurav Gera Movies, Saumya Tandon
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com