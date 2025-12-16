धुरंधर रणवीर सिंह से पहले पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी जासूसी कर रहा था ये एजेंट, देखकर पहचानना मुश्किल

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म का एक एक किरदार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हमजा, रहमान डकैत, उजैर बलोच और जमील जमाली की चर्चा तो आपने खूब सुनी और देखी होगी लेकिन हम आपको दूसरे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में कहानी की शुरुआत के साथ ही आता है और आखिर तक हमजा का साथ देता नजर आता है. जी हां ये भी फिल्म में रणवीर सिंह की तरह भारत का एजेंट ही था जो पाकिस्तान में भारत के लिए काम कर रहा था और वहां एक जूस की दुकान चलाता था. ये किरदार था मोहम्मद आलम और इसे निभाया था गौरव गेरा ने.

सीनियर एजेंट थे मोहम्मद आलम

इस फिल्म गौरव गेरा की एंट्री तब होती है जब रणवीर सिंह ल्यारी पहुंचते हैं. ल्यारी में पहुंचते ही रणवीर सिंह को एक शख्स की तलाश थी वह जैसे आलम की दुकान पर पहुंचता है ग्राहक बुलाने का उसका अंदाज देखकर समझ जाता है कि वह वही शख्स है जिस तक उसे पहुंचना था. आलम, हमजा को गाइड करता है कि किस तरह वह रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो सकता है. यहीं से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है. आलम, हमजा को बताता है कि पार्टी में रहमान के लड़के पर हमला होने वाला है अगर वह उसे बचा ले तो गैंग में एंट्री मिल सकती है. हमजा को गैंग में एंट्री मिलती है और यहीं से शुरू होता है मिशन धुरंधर.

गौरव गेरा के अलावा ये टीवी कलाकार भी हैं शामिल

गौरव गेरा के अलावा फिल्म में सौम्या टंडन भी अहम किरदार में हैं. वह रहमान बलोच की पत्नी के किरदार में हैं. रहमान के भाई का उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश भी टीवी एक्टर रहे हैं. दानिश ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो 'कितनी मोहब्बत है' से की थी.