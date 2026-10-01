Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर से रातों रात एलिमिनेट हुई मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी, पहले से था फिक्स?

बिग बॉस 20 में इस वक्त नई दोस्तियां और बॉन्डिंग्स बदलती नजर आ रही हैं. हफ्ते की शुरुआत से ही कुछ ऐसा मामला रहा. वहीं कैप्टन्सी टास्क में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि सीजन का पहली मिड वीक एलिमिनेशन हो गया. एक सदस्य का पत्ता रातों-रात कट गया. ये सब हुआ कैसे? इस एविक्शन ने घर का सारा गेम बदल दिया. किसी को अंदाजा नहीं था कि मिड वीक एलिमिनेशन जैसी कोई चीज हो सकती है. खैर जो भी रहा शो के लिए नया मसाला मिल ही गया.
मिड वीक एलिमिनेशन कैसे हुआ?
टीवी के सबसे चर्चित शो में से एक बिग बॉस में 11 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे. हालांकि जो खबरें अब आ रही हैं उससे पता चला है कि मनोज तिवारी की बेटी और सिंगर रीति तिवारी शो से बाहर हो गई हैं. हुआ दरअसल ये कि बिग बॉस ने उदिति, माही विज और यंग डीएसए को सीक्रेट रूम में बुलाया. बिग बॉस ने इन तीनों से कहा कि उन्हें एक अहम फैसला लेना है. उनका फैसला घर के एक सदस्य के सफर को खत्म कर सकता है. उन्हें आपसी सहमति से यह तय करना था कि वह किस एक सदस्य की लाइफ लेना चाहेंगे. तीनों ने मिलकर एक नाम लिया वह था रीति तिवारी और इसके साथ ही वह इस शो से बाहर हो गईं.
दरअसल रीति की एक लाइफ लाइन पहले ही छिन चुकी थी ऐसे जब दूसरी लाइफ लाइन गई तो वह सीधे सीधे घर से बाहर हो गईं. इस खबर की अभी ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा ने रीति की एविक्शन पर मुहर सी लगा दी है.
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