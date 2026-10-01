45 साल पुराना रेखा का वो गाना जिसकी नीदरलैंड्स के ट्यूलिप गार्डन से कश्मीर तक हुई शूटिंग, जम्मू की डोगरी लोकधुन पर बना, लता-किशोर की आवाज ने रचा इतिहास

हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे हैं, जिन्हें सुनते ही आंखों के सामने खूबसूरत नजारे, रोमांस और एक पूरी फिल्मी दुनिया घूमने लगती है. ऐसा ही एक सदाबहार गाना है ‘देखा एक ख्वाब', जो 1981 में रिलीज हुई फिल्म ‘सिलसिला' का हिस्सा था. अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया यह गाना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक गानों में गिना जाता है. इसकी खासियत सिर्फ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जादुई आवाज नहीं थी, बल्कि इसकी शूटिंग भी बेहद खास रही. गाने के कुछ हिस्से नीदरलैंड्स के खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन्स में फिल्माए गए, जबकि फिल्म की कहानी और विजुअल्स में कश्मीर की खूबसूरती भी नजर आई. यही वजह है कि ‘देखा एक ख्वाब' आज भी पुरानी यादों को ताजा कर देता है.

डोगरी लोकधुन से निकली थी गाने की धुन

‘देखा एक ख्वाब' की धुन में भारतीय लोकसंगीत की खूबसूरत झलक सुनाई देती है. इस गाने को संगीतकार शिव-हरि की जोड़ी ने तैयार किया था. शिव-हरि यानी पंडित शिवकुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने शास्त्रीय संगीत और लोकधुनों को फिल्मी संगीत के साथ बेहद खूबसूरती से जोड़ा. गाने की धुन में जम्मू क्षेत्र की डोगरी लोकसंगीत परंपरा की छाप बताई जाती है. यही लोक रंग इसे बाकी रोमांटिक गानों से अलग बनाता है.

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नीदरलैंड्स के ट्यूलिप गार्डन में रेखा-अमिताभ का रोमांस

इस गाने को याद करते ही सबसे पहले नीदरलैंड्स के रंग-बिरंगे ट्यूलिप गार्डन्स याद आते हैं. रेखा और अमिताभ बच्चन फूलों के बीच रोमांस करते नजर आते हैं और कैमरे ने इन खूबसूरत लोकेशंस को बेहद शानदार तरीके से कैद किया. फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश के साथ-साथ भारत की खूबसूरत वादियों का भी इस्तेमाल किया गया. कश्मीर के प्राकृतिक नजारे और नीदरलैंड्स के ट्यूलिप गार्डन्स ने गाने को ऐसा विजुअल दिया, जो उस दौर में दर्शकों के लिए बेहद खास था.

लता-किशोर की आवाज ने बनाया अमर

‘देखा एक ख्वाब' की सबसे बड़ी ताकत इसकी आवाजें भी हैं. लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने इसे अपनी आवाज दी थी. दोनों की आवाज में रोमांस, नजाकत और भावनाओं का ऐसा मेल सुनाई देता है, जो आज भी उतना ही खूबसूरत लगता है. रेखा और अमिताभ बच्चन की स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस गाने के असर को और बढ़ा दिया. यश चोपड़ा की ‘सिलसिला' भले ही अपने दौर की जटिल प्रेम कहानी के लिए याद की जाती है, लेकिन ‘देखा एक ख्वाब' ने फिल्म को एक ऐसा रोमांटिक गीत दिया, जिसे कई दशक बाद भी लोग सुनना पसंद करते हैं. गाना आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के रोमांस की पहचान माना जाता है.

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