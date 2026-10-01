किशोर कुमार के गाने की वजह से लंदन में बंपर हिट हुआ था दूरदर्शन का ये सीरियल, 42 साल पहले आए थे 67 एपिसोड, आज भी IMDb रेटिंग 8.7

80 के दशक में जब घर-घर में मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया दूरदर्शन हुआ करता था, तब एक ऐसा कॉमेडी शो आया जिसने टीवी देखने का अंदाज ही बदल दिया. नाम था ‘ये जो है जिंदगी'. साल 1984 में शुरू हुआ यह शो आम मिडिल क्लास परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी और उससे जुड़ी छोटी-छोटी परेशानियों को मजेदार अंदाज में दिखाता था. शो की कहानी रंजीत वर्मा, उनकी पत्नी रेणु और रेणु के भाई राजा के आसपास घूमती थी. सिर्फ 67 एपिसोड में इस शो ने ऐसी लोकप्रियता हासिल की कि आज भी इसे भारतीय टीवी के शुरुआती हिट सिटकॉम में याद किया जाता है.

शफी इनामदार, स्वरूप संपत और राकेश बेदी थे मुख्य चेहरे

‘ये जो है जिंदगी' में शफी इनामदार ने रंजीत वर्मा, स्वरूप संपत ने रेणु वर्मा और राकेश बेदी ने राजा का किरदार निभाया था. शो में सतीश शाह भी नजर आए और उनकी खासियत यह थी कि वह अलग-अलग एपिसोड में अलग किरदार निभाते थे. उनकी कॉमेडी शो की पहचान बन गई थी. इसके अलावा टीकू तलसानिया ने भी शो में काम किया था.

पहले सिर्फ 13 एपिसोड बनाने की थी तैयारी

इस शो की शुरुआत भी काफी दिलचस्प तरीके से हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने शुरुआत में सिर्फ 13 एपिसोड बनाने का फैसला किया था. लेकिन शुरुआती एपिसोड को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि शो को आगे बढ़ाया गया. इसकी कहानी मशहूर व्यंग्यकार और लेखक शरद जोशी ने लिखी थी, जबकि कुंदन शाह, मंजुल सिन्हा और रमन कुमार ने निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी. शो की खास बात यह थी कि इसकी कॉमेडी किसी बड़े ड्रामे पर नहीं, बल्कि परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित थी.

किशोर कुमार की आवाज ने टाइटल ट्रैक को बनाया खास

‘ये जो है जिंदगी' का टाइटल ट्रैक महान गायक किशोर कुमार ने गाया था. यह गाना शो की पहचान बन गया और आज भी इसके साथ जुड़ी सबसे यादगार चीजों में गिना जाता है. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, यह किशोर कुमार के टीवी के लिए गाए शुरुआती गानों में से एक था. शो की लोकप्रियता भारत तक सीमित नहीं रही. लंदन में भी इसके एपिसोड के टेप की मांग का जिक्र मिलता है. आज भी इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि SonyLIV पर इसकी पूरी सीरीज 67 एपिसोड के साथ उपलब्ध है, जबकि IMDb पर इसकी रेटिंग 8.7 बताई गई है.

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