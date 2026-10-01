काजोल अजय का गाना 28 साल बाद भी डाल देता है शादी-ब्याह में जान, बजते ही लड़की के भाई की हो जाती है शामत, अलका-अभिजीत की सुपरहिट जुगलबंदी

शादियों और सगाई के फंक्शन में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिन्हें सुनते ही माहौल अपने आप बदल जाता है. 1998 में आई फिल्म ‘प्यार तो होना ही था' का ‘आज है सगाई, सुन लड़की के भाई' भी ऐसा ही गाना है. अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सजा यह गाना आज भी शादी की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. गाने की सबसे मजेदार बात इसका हुक है, जिसमें लड़की के भाई को डांस करने के लिए कहा जाता है. यही वजह है कि जैसे ही यह गाना बजता है, शादी में दुल्हन के भाई की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. जतीन-ललित के संगीत और समीर के बोल ने इसे यादगार बना दिया.

‘प्यार तो होना ही था' का था ये गाना

‘आज है सगाई' फिल्म ‘प्यार तो होना ही था' का हिस्सा था, जो 24 जुलाई 1998 को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने किया था और इसमें अजय देवगन और काजोल मुख्य भूमिकाओं में थे. अजय ने शेखर और काजोल ने संजना का किरदार निभाया था. फिल्म में बिजय आनंद, कश्मीरा शाह, टीकू तलसानिया, रीमा लागू और ओम पुरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे.

अलका-अभिजीत की आवाज ने बनाया शादी का एंथम

इस गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने गाया था. इसके बोल समीर ने लिखे और संगीत जतीन-ललित ने दिया था. गाने की खासियत इसके मजेदार और शादी वाले माहौल से जुड़े बोल हैं. ‘आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा' वाली लाइन सीधे शादी के उस माहौल को पकड़ती है, जहां दुल्हन के भाई-बहनों और दोस्तों को डांस फ्लोर पर खींचने की कोशिश होती है. इसी वजह से यह गाना सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि शादी और सगाई के फंक्शन में भी खूब बजने लगा.

बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी फिल्म

‘प्यार तो होना ही था' सिर्फ अपने गानों की वजह से ही यादगार नहीं रही. फिल्म में काजोल और अजय देवगन की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया और यह 1998 की सफल फिल्मों में शामिल रही. Box Office India के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 7.5 करोड़ रुपये था, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 38.27 करोड़ रुपये रहा.

फिल्म की कहानी और रोमांस के साथ इसके गानों ने भी इसे लंबे समय तक याद रखा. ‘आज है सगाई' की सबसे बड़ी खासियत यही है कि करीब तीन दशक बाद भी इसके बजते ही लोग शादी के डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं. खासकर दुल्हन का भाई इस गाने से बच नहीं पाता!

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