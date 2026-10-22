Asian Para Games 2026 Day 4 LIVE Updates: सुवर्णा राज ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो F54 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए चौथे दिन की शानदार शुरुआत की. पैरा-आर्चरी में, स्वाति चौधरी ने महिलाओं की W1 कैटेगरी में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता, उन्हें ऐची-नागोया में गोल्ड मेडल के मुकाबले में चीन की सेन मेंगकान के हाथों 4-6 से हार का सामना करना पड़ा. अब सबकी नज़रें स्टार तीरंदाज शीतल देवी पर हैं, जो कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक मुकाबले में सिंगापुर की नूर अलीम का सामना करेंगी. भारत को उनसे एक और मेडल की उम्मीद है. पैरा-एथलेटिक्स में, शैलेश कुमार, राहुल और वरुण भाटी पुरुषों की हाई जंप T63 फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि अंजानाबेन बंबडिया और जयंती बेहरा महिलाओं की 400 मीटर T47 फाइनल में भाग लेंगी. परवीन कुमार पुरुषों के जैवलिन थ्रो F56/F57 फाइनल में उतरेंगे, और सोलैराज धर्मराज पुरुषों की लॉन्ग जंप T44/T62/T64 फाइनल में हिस्सा लेंगे. तीसरे दिन के अंत तक भारत के मेडलों की कुल संख्या 62 हो गई थी.
Asian Para Games 2026 Day 4 LIVE Updates: India Medal Tally, Results
Asian Para Games Day 4 LIVE: तीरंदाजी: स्वाति चौधरी ने रचा इतिहास
एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय W1 तीरंदाज, स्वाति चौधरी, महिलाओं के W1 इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर आइची-नागोया से लौटेंगी. पहला सेट जीतने के बावजूद, स्वाति फाइनल में अपनी लय नहीं बना पाईं और अंततः 4-6 से हार गईं। तीसरे सेट में 2-पॉइंट वाले शॉट के कारण उनका औसत स्कोर गिरकर 7.27 रह गया, जिसकी वजह से वह गोल्ड मेडल जीतने से चूक गईं.
Asian Para Games Day 4 LIVE: Asian Para Games Day 4 LIVE: बैडमिंटन: SL3-SU5 मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल
सेमीफाइनल में मनीषा रामदास और प्रमोद भगत को इंडोनेशिया की लीनी रात्री ओक्टिला और हिकमत रमदानी से 21-16, 13-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा. अब इंडोनेशिया की यह जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका मुकाबला भारत की थुलसिमथी मुरुगेसन और नितेश कुमार से होगा.
Asian Para Games Day 4 LIVE: बैडमिंटन: मिक्स्ड डबल्स SH6 में ब्रॉन्ज मेडल
कृष्णा नागर और नित्या श्री को मिक्स्ड डबल्स SH6 में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा. वे इंडोनेशिया के रीना मार्लिना और सुभान से सीधे गेमों में 14-21, 18-21 से हार गए.
Asian Para Games Day 4 LIVE: एथलेटिक्स: सुवर्णा राज ने जीता गोल्ड मेडल
15.66 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ सुवर्णा पहले स्थान पर रहीं. उन्होंने ईरान की शहला हदीदी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 15.45 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जीता.