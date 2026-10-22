Asian Para Games 2026 Day 4 LIVE Updates: सुवर्णा राज ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो F54 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए चौथे दिन की शानदार शुरुआत की. पैरा-आर्चरी में, स्वाति चौधरी ने महिलाओं की W1 कैटेगरी में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता, उन्हें ऐची-नागोया में गोल्ड मेडल के मुकाबले में चीन की सेन मेंगकान के हाथों 4-6 से हार का सामना करना पड़ा. अब सबकी नज़रें स्टार तीरंदाज शीतल देवी पर हैं, जो कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक मुकाबले में सिंगापुर की नूर अलीम का सामना करेंगी. भारत को उनसे एक और मेडल की उम्मीद है. पैरा-एथलेटिक्स में, शैलेश कुमार, राहुल और वरुण भाटी पुरुषों की हाई जंप T63 फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि अंजानाबेन बंबडिया और जयंती बेहरा महिलाओं की 400 मीटर T47 फाइनल में भाग लेंगी. परवीन कुमार पुरुषों के जैवलिन थ्रो F56/F57 फाइनल में उतरेंगे, और सोलैराज धर्मराज पुरुषों की लॉन्ग जंप T44/T62/T64 फाइनल में हिस्सा लेंगे. तीसरे दिन के अंत तक भारत के मेडलों की कुल संख्या 62 हो गई थी.

Asian Para Games 2026 Day 4 LIVE Updates: India Medal Tally, Results