Asian Para Games 2026 Day 3 LIVE Updates: आज आइची-नागोया में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने अपनी शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाया. दूसरे दिन के अंत में 35 पदकों (9 गोल्ड, 11 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज) के साथ छठे स्थान पर रहने के बाद, भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपने मेडलों की संख्या में और इजाफा किया. तीरंदाज शीतल देवी और पायल नाग ने चीन की झाओ जिंग और जू ज़्यूकिंग के खिलाफ कंपाउंड महिला डबल्स फाइनल में सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद आयुष वर्मा ने पुरुषों के शॉट पुट F53 इवेंट में 8.16 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिया. यहभारत का दसवां गोल्ड मेडल है. भारतीय एथलीट पैरा-एथलेटिक्स, पैरा-तैराकी, पैरा-पावरलिफ्टिंग, पैरा-साइकिलिंग, पैरा-जुडो, पैरा-बैडमिंटन और पैरा-टेबल टेनिस जैसे खेलों में लगातार मेडल जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

Asian Para Games 2026 Day 3 LIVE Updates: India Medal Tally, Results