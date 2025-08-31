विज्ञापन
विशेष लिंक

20,000 के Bugdet में मिल रहे हैं ये Top Smartphones, फीचर्स और प्राइस दोनों में हैं शानदार

अगर आप ₹20,000 के बजट में एक दमदार स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो अब समझिए आपकी खोज खत्म हुई. इस प्राइस रेंज में अब मिल रहे हैं ऐसे मोबाइल्स जो डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स में किसी फ्लैगशिप से कम नहीं. फास्ट प्रोसेसर, शानदार कैमरा, लंबी बैटरी और स्टाइलिश लुक, सब कुछ मिलेगा, वो भी बजट में.

Read Time: 3 min
Share
Link Copied
20,000 के Bugdet में मिल रहे हैं ये Top Smartphones, फीचर्स और प्राइस दोनों में हैं शानदार
20,000 के बजट में देखें ये Top Smartphone, फीचर्स में है बेस्ट; Photo Credit: Pexels

Smartphones Under 20,000: अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट ₹20,000 तक सीमित है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि कम कीमत में भी आपको ऐसे स्मार्टफोन मिल सकते हैं जो फीचर्स, परफॉर्मेंस और डिजाइन के मामले में किसी प्रीमियम फोन से कम नहीं हैं. 

चाहे आप गेमिंग के शौकीन हों, फोटोग्राफी पसंद करते हों या फिर एक ऑल-राउंडर फोन की तलाश में हों, इस बजट में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं. कई ब्रांड्स जैसे OnePlus, Realme, Samsung, Motorola ने इस सेगमेंट में ऐसे मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो न सिर्फ शानदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं, बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस को भी एक नए स्तर पर ले जाते हैं.

20,000 के बजट में देखें ये Top Smartphone, फीचर्स में है बेस्ट 


1. OnePlus Nord CE4 Lite 5G 

OnePlus Nord CE4 Lite 5G एक दमदार स्मार्टफोन है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार है. सुपर सिल्वर फिनिश के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज इसे बनाते हैं परफेक्ट ऑल-राउंडर. 5500mAh की बड़ी बैटरी, 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग से पावर कभी खत्म नहीं होती. 

2. Samsung Galaxy M35 5G 

Samsung Galaxy M35 5G एक पावरफुल स्मार्टफोन है जो परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन दोनों में शानदार है. थंडर ग्रे फिनिश के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज इसे बनाते हैं स्टाइलिश और स्पेस से भरपूर. 6000mAh की बड़ी बैटरी, वेपर कूलिंग चैंबर और 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले से मिलता है स्मूद और लंबे समय तक चलने वाला एक्सपीरियंस.


3. realme 13+ 5G Smartphone

realme 13+ 5G Smartphone स्पीड ग्रीन कलर में आता है, इसमें है 6.67-इंच का 120Hz डिस्प्ले, 80W सुपरVOOC चार्जिंग और दमदार 5000mAh बैटरी जो दिनभर साथ निभाए. 50MP कैमरा और डाइमेंशन 7300 एनर्जी चिपसेट से मिलता है स्मूद और पावरफुल एक्सपीरियंस. 

4. Motorola G96 5G 

Motorola G96 5G स्मार्टफोन ग्रीनर पास्चर्स कलर में आता है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है. इसमें है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिससे मल्टीटास्किंग और स्टोरेज की कोई चिंता नहीं. 5G स्पीड के साथ मिलता है फास्ट और स्मूद एक्सपीरियंस. 

5. POCO X6 Neo 5G

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

POCO X6 Neo 5G मोबाइल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज, जिससे परफॉर्मेंस और स्पेस दोनों भरपूर मिलते हैं. 5G स्पीड के साथ गेमिंग, स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग होता है सुपर स्मूद. यह फोन स्टाइल और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

इस बजट में मिलने वाले मोबाइल्स खासतौर पर उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर एक भरोसेमंद सेकेंडरी डिवाइस की तलाश में हैं. स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये फोन्स काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन क्लासेस और लाइट गेमिंग जैसी सभी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
SMARTPHONE UNDER 20000, Best Smartphone In India, Best Smartphone On Amazon, Best Smartphone Deals, Amazon Sale
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com